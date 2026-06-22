Okul Sırasından Dünya Kupası Sahnesine: Lamine Yamal'ın Gerçekleşen Sihirli Rüyası!

·23·Spor
Okul Sırasından Dünya Kupası Sahnesine: Lamine Yamal'ın Gerçekleşen Sihirli Rüyası!

İspanya milli takımının 17 yaşındaki süper yeteneği Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında alınan farklı galibiyet (4:0) ve Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk golü hakkında konuştu. FIFA'nın resmi web sitesine verdiği röportajda genç yıldız, oldukça etkileyici ve samimi ifadeler kullandı.

«Geçen Dünya Kupası'nı okulda izlemiştim...»

Lamine Yamal için bu gol sadece bir istatistik değil, aynı zamanda hayat boyu kurduğu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Duygularının her futbolseveri etkilemesi çok doğal:

«Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettim. İlk 11'de çıktığım ilk maçta gol atmak, gerçek bir rüyanın gerçekleşmesidir. Son Dünya Kupası'nı okulda izlemiştim. Şimdi ise annem ve tüm ailem tribündeyken, böyle büyük bir sahnede gol atmak benim için sihirli bir an», dedi Yamal.

Yeşil Burun Adaları'ndan alınan ders ve ideal plan

İspanya, ilk turda beklenmedik bir şekilde Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak puan kaybetmişti. Yamal, bu başarısızlığın takımı daha da kenetlediğini ve kendilerine getirdiğini belirtti:

  • Başarılı bir ders: «Kazanmamız gereken maçtaki beraberlik bizi çok üzmüştü. Bu bizi çok düşünmeye zorladı ve bu maça tam olarak gereken ruh haliyle hazırlanmamıza yardımcı oldu».

  • Teknik direktörün planı: «Asıl plan bir devre oynayıp sonra dinlenmekti. Önemli olan takıma yardımcı olmaktı. İlk yarıda skorun 3:0'a gelmesi bana dinlenme imkanı verdi. Her şey istediğimiz gibi, ideal şekilde gelişti».

Maçın detayları:

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan'a karşı oynanan bu maçın henüz 10. dakikasında muhteşem bir golle skoru açan Lamine Yamal, sahada 45 dakika yer aldı. Teknik heyet, genç kanat oyuncusunu korumak amacıyla devre arasında onu Yeremy Pino ile değiştirdi.

17 yaşında Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlayıp gol atmak, gerçek bir fenomen olduğunun kanıtıdır. Lamine Yamal, futbolun dev sahnesini fethetmeye devam ediyor!

Lamine YamalİspanyaSuudi ArabistanFIFAYeşil Burun Adaları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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