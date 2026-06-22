Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı: İspanya, Suudi Arabistan'ı mağlup etti

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atarak takımının turnuvaya gerçek dönüşünü ilan etti. Suudi Arabistan karşısında 4-0 galip gelen İspanyollar, ilk turdaki başarısızlığın ardından neler yapabileceklerini kanıtladılar. Bu galibiyet, Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin grup aşamasındaki durumunu önemli ölçüde iyileştiriyor. Goal.com haber veriyor.

Turnuvanın açılış maçında Kongo DR ile golsüz eşitlikle (0-0) berabere kalan İspanya için bu karşılaşma büyük önem taşıyordu. Goal.com'un haberine göre, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ilk maça yedek kulübesinde başlasa da, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı ve takımın hücum gücünü yeni bir seviyeye taşıdı. Genç hücumcu, maç sonrası verdiği röportajda takımın ilk maçtaki beraberlikten doğru dersler çıkardığını vurguladı.

Tarihi gol ve ailevi mutluluk

Lamine Yamal için bu karşılaşma kişisel bir rekorla da hafızalara kazındı. Mikel Oyarzabal'ın pasını ağlarla buluşturan genç oyuncu, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kutladı. Henüz 18 yaşındaki futbolcu için bu anlar oldukça duygusaldı, çünkü dört yıl önceki turnuvayı sıradan bir okul öğrencisi olarak izlemişti.

"Bu çok özel bir an. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim. İlk 11'de çıktığım ilk maçta gol atmak gerçek bir sihir. Geçen Dünya Kupası'nı sınıfta oturup izlerken, bugün annemin ve ailemin gözleri önünde gol attım", diyerek heyecanını gizleyemedi maçın kahramanı.

Yamal neden devre arasında oyundan alındı?

Maçın ilk yarısında etkileyici bir performans sergilemesine rağmen, Lamine Yamal ve duble yapan Mikel Oyarzabal ikinci yarının başında kenara alındı. Bu durum birçok taraftarın kafasında soru işaretleri oluştursa da, futbolcu bunu teknik direktörün taktik planıyla açıkladı. Sözlerine göre temel amaç, enerji tasarrufu yapmak ve gelecek zorlu aşamalara hazır olmaktı.

"Bu önceden belirlenmiş bir plandı. Devreye kadar elimizden gelenin hepsini verip ardından dinlenme fırsatı bulduk. En önemlisi takıma yardımcı olmak ve galibiyet almaktı. Artık tamamen ritim yakaladık ve daha fazlasını hedefliyoruz", diye ekledi Yamal. İspanya milli takımı, bu galibiyetle grubundaki liderlik mücadelesini sürdürüyor.

İspanyol basını ve uzmanlar Yamal'ın performansını yüksek şekilde değerlendiriyor. Sahadaki hareketleri ve tekniği, takımın hücum potansiyelini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda rakip savunmacılar için sürekli bir tehdit oluşturuyor. Luis de la Fuente'nin önümüzdeki maçlarda bu genç yeteneğe daha fazla güvenmesi bekleniyor.