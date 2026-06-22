Michael Owen, Cristiano Ronaldo'yu eleştirilere karşı savundu: Henüz sözünü söylemedi

·48·Spor
Michael Owen, Cristiano Ronaldo'yu eleştirilere karşı savundu: Henüz sözünü söylemedi

Portekiz milli takımının Kongo DR karşısındaki beklenmedik beraberliğinin (1:1) ardından, takım kaptanı Cristiano Ronaldo yeniden eleştirilerin odağı oldu. İngiltere milli takımının eski forveti Michael Owen ise 41 yaşındaki yıldız hakkındaki olumsuz görüşlere katılmadığını belirterek onu savundu. Goal.com haber veriyor.

Lionel Messi'nin Cezayir karşısındaki maçta hat-trick yaparak Arjantin'in galibiyetini sağladığı bir dönemde, Ronaldo'nun etkisiz oyunu birçok kişide soru işaretleri uyandırdı. Ancak Owen'a göre, Ronaldo'yu oyunun genel akışında görünmez olmakla suçlamak yanlış, çünkü o çoktan rolünü değiştirmiş durumda.

Ronaldo'nun yeni rolü ve eleştiriler

Daily Mail için kaleme aldığı makalede Michael Owen şöyle diyor: "Lionel Messi'nin Portekiz maçından bir gün önce hat-trick yapması Ronaldo'nun aleyhine işledi, ancak ona yönelik eleştirileri kabul etmiyorum. Cristiano son yıllarda oyun tarzını tamamen değiştirdi ve ceza sahası içinde gerçek bir 'avcıya' dönüştü".

Uzmanın belirttiğine göre, taraftarlar Ronaldo'dan sahanın her noktasında aktif olmasını bekliyor ancak onun temel görevi kritik anlarda gol atmaktır. Owen, "O, özellikle kariyerinin son aşamasında asla oyun kurmada aktif rol alan bir futbolcu olmadı. Eğer gol atmazsa, onu suçlamak çok kolay oluyor" diye ekledi.

Özbekistan maçı ve beklentiler

Cristiano Ronaldo şu anda büyük turnuvalarda 10 maçlık golsüz serisini sürdürüyor. Buna rağmen Owen, Portekizli forvetin yakında "katil" içgüdülerini sergileyeceğine emin. Ona göre Ronaldo, eleştirmenlere cevap vermek için bir sonraki fırsatı etkili bir şekilde değerlendirecek.

Goal.com'un haberine göre, Portekiz milli takımının bir sonraki rakibi Özbekistan olacak. Roberto Martinez'in öğrencileri, G grubundaki durumu düzeltmek için bu maçta galibiyet almak zorunda. Owen ise Ronaldo'nun özellikle Özbekistan maçında hat-trick yaparak herkesi susturacağından şüphe duymuyor.

Özbekistan milli takımı için bu karşılaşma sadece gruptaki puanlar açısından değil, aynı zamanda dünya futbolunun efsanesine karşı onurlu bir direniş göstermek açısından da tarihi bir öneme sahip. Tüm dünyanın gözü Salı günü oynanacak bu maça ve Cristiano Ronaldo'nun golsüz serisine son verip vermeyeceğine çevrilecek.

Cristiano RonaldoPortekizLionel MessiMichael OwenÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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