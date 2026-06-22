Barboza: Özbekistan, Kongo DR'den daha güçlü, Portekiz'i çok zor bir maç bekliyor

Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma öncesinde, ünlü Portekizli futbol menajeri Paulo Barboza görüşlerini paylaştı. "Sport-Express" gazetesinin haberine göre, uzman gelecek maçta kendi milli takımının şanslarına şüpheyle bakıyor ve Özbekistan temsilcilerinin potansiyelini yüksek değerlendiriyor.

Özbekistan, Kongo DR'den daha güçlü bir takım

Paulo Barboza, Özbekistan milli takımının ilk turda Kolombiya'ya karşı sergilediği oyunu izlediğini ve bundan olumlu bir izlenim edindiğini gizlemedi. Özbekistan o maçta mağlup olsa da, anlamlı futboluyla birçok uluslararası uzmanın dikkatini çekmişti.

"Portekiz'in Kongo DR karşısındaki maçına bakarsak, takımımızın galibiyetine güvenim tam değil. Özbekistan'ın Kolombiya ile olan maçını izledim. Bence Özbekistan, Kongo DR'den daha güçlü bir takım. Kolombiya'dan bahsetmeye bile gerek yok. Portekiz'i çok zor bir maç bekliyor", dedi Portekizli menajer.

Portekiz kadroda ve hücumda değişiklikler yapmalı

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kongo DR ile beklenmedik şekilde 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Barboza, kendi milli takımının önde gelen futbolcuları, özellikle Bernardo Silva ve Vitinha'nın performanslarına değinerek, kadrodaki bazı oyuncuların şu an optimal formda olmadığını vurguladı.

Menajere göre, Portekiz milli takımı başarıya ulaşmak istiyorsa şu noktalara dikkat etmeli:

Takım kadrosunun yeniden gözden geçirilmesi;

Hücum hattındaki oyun tarzının acilen değiştirilmesi.

Hatırlatalım, K grubundaki durumu önemli ölçüde değiştirebilecek olan Portekiz — Özbekistan karşılaşması 23 Haziran'da oynanacak. Taraftarlar bu maçta her iki takımın da sadece galibiyet için kıyasıya mücadele etmesini bekliyor.