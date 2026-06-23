Özbekistan-Portekiz Maçı Öncesi Cannavaro ve Shomurodov Konuştu

Özbekistan milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro ve takım kaptanı Eldor Shomurodov, Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası grup aşaması maçı öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısına katıldı.

Shomurodov, takımda ekstra bir baskı olmadığını belirtti. Özbekistan'ın ilk maçtan sonra turnuva atmosferine adapte olduğunu ve futbolcuların özgüven kazandığını vurguladı.

«Üzerimizde baskı yok. Bu yüzden Portekiz'e kıyasla bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum. Takımımız iyi bir form yakaladı. İlk maçtan sonra özgüvenimiz arttı, debutu geride bıraktık. Portekiz karşısında iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacağız», dedi kaptan.

Fabio Cannavaro ise Portekiz'i Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri olarak nitelendirdi. Rakibin kanatlarda güçlü oyunculara sahip olduğunu, orta sahasının üst düzeyde olduğunu ve kadrosunda futbol tarihinin en iyi oyuncularından birinin yer aldığını söyledi.

Teknik direktör, bu maçın kolay geçmeyeceğini kabul etti. Bununla birlikte, Özbekistan'ın takım olarak hareket etmesi ve olumlu bir sonuç için maç sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Shomurodov, Portekiz'in ilk turdaki sonucuna takımın büyük önem vermediğini ifade etti. Ona göre şu an grup hesaplamalarını değil, doğrudan sıradaki maçı düşünmek gerekiyor.

Cannavaro, Portekiz'in oyun stilinin detaylıca analiz edildiğini söyledi. Temel amaçlarının top kontrolüyle maçı yönetmek ve ilk dakikalardan itibaren aktif hareket etmek olduğunu vurguladı.

«Oyunu hızla kendi lehlerine çevirmeye çalışacaklar. Biz buna hazırlandık. Kendi planımız ve stratejimiz var. Sahada kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Rakip çok güçlü ama korkmuyoruz», dedi Cannavaro.

Shomurodov, Kolombiya karşısında ilk yarıda teknik direktörün talimatlarını tam olarak yerine getirememelerinin bazı hatalara yol açtığını söyledi. Portekiz maçında bu eksikliklerin tekrarlanmaması, topa daha fazla sahip olunması ve pozisyonlar yaratılması gerektiğini vurguladı.

Cannavaro, takıma geldikten sonra temel odağın futbolcuların fiziksel durumlarını iyileştirmek olduğunu bildirdi. Bazı futbolcuların farklı liglerde oynadığını, bazılarının ise belirli sorunlar yaşadığını belirtti. Buna rağmen, son maçta futbolcuların yüksek tempoda maçı tamamladıklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini ekledi.

Shomurodov, takımdaki moralin iyi olduğunu söyledi. Heyecanlı olmanın doğal olduğunu ancak futbolcular sahaya çıktığı anda bu duygunun kaybolacağını belirtti.

Cannavaro, istatistikleri değerlendirirken sadece fiziksel verilere bakarak sonuç çıkarmanın doğru olmadığını vurguladı. Ona göre en önemlisi topun nasıl kontrol edildiği, pas kalitesi ve topun ne kadar az kaybedildiğidir.

«Maçta topu 20 kez kaybederseniz, onu geri kazanmak için 20 kez koşmanız gerekir. Mesele çok koşmak değil, doğru koşmaktır. Topun nerede kaybedilmeyeceğini ve nerede geri alınacağını bilmek önemlidir», dedi teknik direktör.

Shomurodov Abbosbek Fayzullayev ile kulüpte de birlikte oynadığını ve antrenmanlarda her zaman yan yana çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle sahada birbirlerini iyi anladıklarını ekledi. Kaptan, temel amacın takım olarak hareket etmek ve iyi bir sonuç almak olduğunu vurguladı.