Kilian Mbappe Irak Karşısında Bir Kez Daha Parladı

·1·Spor
Kilian Mbappe Irak Karşısında Bir Kez Daha Parladı

Fransa milli takımının forveti Kilian Mbappe, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Irak'a karşı oynanan maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Fransızların 3-0 kazandığı mücadelede 27 yaşındaki forvet, rakip ağları iki kez havalandırdı. Mbappe'nin attığı duble, Fransa'nın bir başka rahat galibiyetinde ve play-off aşamasına yükselmesinde belirleyici rol oynadı.

Hızı, teknik becerisi ve gol sezgisiyle öne çıkan hücum oyuncusu, maç boyunca Irak savunması için sürekli tehlike oluşturdu. Yakaladığı fırsatları etkili bir şekilde değerlendirerek takımının lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İki turun ardından Fransa milli takımı, 6 puanla 'I' grubunda lider durumda. Norveç de aynı puana sahip olsa da, Fransızlar averajla birinci sırada yer alıyor.

Senegal ve Irak milli takımları ise henüz puan toplayamadı. Bu iki takım sırasıyla grubun üçüncü ve dördüncü sıralarında bulunuyor.

Mbappe'nin yüksek formu, Fransa'yı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için en güçlü adaylardan biri haline getiriyor.

Kylian MbappéFransaIrakNorveçSenegal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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