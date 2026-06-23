Erling Haaland: Dünya Kupası'nda oynamak harika bir duygu

Norveç milli takımının forveti Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Senegal'e karşı oynanan maçın ardından izlenimlerini paylaştı.

Norveç milli takımı, çekişmeli geçen mücadelede Senegal'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet daha elde etti.

Haaland, maç sonrası takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ve milli takımla Dünya Kupası'nda yer almanın kendisine ayrı bir keyif verdiğini belirtti.

FIFA basın servisinin aktardığına göre forvet oyuncusu, "Takımımla gurur duyuyorum ve maçlardan keyif alıyorum. Yine harika bir geceydi. Milli takım için oynamayı çok seviyorum" dedi.

Norveçli forvet, Dünya Kupası'nda sahaya çıkmanın her futbolcu için özel ve unutulmaz bir duygu olduğunu da ekledi.

Haaland, "Dünya Kupası'nda yer almak harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Yıldız golcünün, grup aşamasının ilk turunda Irak'a karşı oynanan maçta da iki kez rakip ağları sarstığını hatırlatalım.

Böylece Haaland, 2026 Dünya Kupası'ndaki yüksek gol performansını sürdürerek Norveç'in en önemli liderlerinden biri olmaya devam ediyor.

Grup aşamasının son turunda Norveç milli takımını zorlu bir sınav bekliyor. İskandinavlar, Fransa milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu mücadele, grup liderliği ve play-off aşamasındaki sıralama açısından büyük önem taşıyor.