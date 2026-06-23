Erling Haaland Norveç Milli Takımının Şanslarını Gerçekçi Bir Şekilde Değerlendirdi

·49·Spor
Erling Haaland Norveç Milli Takımının Şanslarını Gerçekçi Bir Şekilde Değerlendirdi

Manchester City forveti Erling Haaland, Norveç milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarılı performansına rağmen, taraftarları ve kamuoyunu aşırı heyecana kapılmamaları konusunda uyardı. Senegal karşısında alınan galibiyet İskandinavların play-off aşamasına yükselmesini sağlasa da, forvet oyuncusu takımını turnuvanın favorileri arasında görmedi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Senegal ile oynanan çekişmeli mücadelede Erling Haaland iki gol atarak takımının 3-2'lik galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu sonuç, Norveç'in A grubunda altı puanla erken aşamada 1/16 finaline yükselmesini sağladı. Norveç milli takımının 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını başarıyla geçtiği belirtilmelidir.

Gerçekçi Yaklaşım ve Gelecek Rakipler

Goal.com'un haberine göre Erling Haaland, grubun son maçında 2018 dünya şampiyonu Fransa ile oynayacakları karşılaşma öncesinde görüşlerini paylaştı. Şampiyonluk için mücadele etme şanslarını reddederek, duruma gerçekçi bir gözle bakılması gerektiğini vurguladı.

"Bu turnuva bizim mi olacak? Ne demek istediğinize bağlı. 28 yıl sonra ilk kez elemeleri geçip grup aşamasından çıktığımızı kastediyorsanız — evet, öyle. Ancak Dünya Kupası'nı kazanmaktan bahsediyorsak — kesinlikle hayır. Biraz gerçekçi olalım ve bugün dünyadaki her Norveçli gibi elde edilen sonuçtan dolayı sadece mutlu olalım", dedi 25 yaşındaki forvet.

Ayrıca Erling Haaland, gruptaki son rakip olan Fransa milli takımının gücüne de değindi. Ona göre, günümüzün en güçlü ekiplerinden biri olan Fransızların Norveç'i yenme ve sonuçta turnuvanın galibi olma ihtimali oldukça yüksek.

Tarihi Anlar ve Duygular

Galibiyetten sonra Norveç milli takımı oyuncuları ve taraftarları, sahada ünlü "Viking Kürek Çekme" (Viking Row) geleneğini gerçekleştirerek tarihi sonucu kutladılar. Haaland, bu anları kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olarak tanımladı.

"Bu tam bir çılgınlıktı. Martin Ødegaard ile maçtan önce, eğer her şey beklediğimiz gibi giderse taraftarlarla birlikte kutlama yapma konusunu konuşmuştuk. Bu tüm Norveç için özel bir an oldu. Kendimi Şampiyonlar Ligi finalinden sonraki gibi hissediyorum. Takımımla gurur duyuyorum", diye ekledi Manchester City yıldızı.

Bilgi olarak, Erling Haaland, Dünya Kupası'nın ilk iki maçında duble yapan az sayıdaki futbolcudan biri oldu ve turnuvanın gol krallığı yarışında lider durumda. Ancak temel odağı kişisel başarılardan ziyade takımın genel başarısına yönelmiş durumda.

Erling HaalandNorveçDünya KupasıFutbolManchester City
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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