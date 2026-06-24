Kukurella'nın eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Yakın zamanda Londra'nın Chelsea kulübünden Madrid'in Real Madrid takımına transfer olan savunmacı Marc Cucurella'nın ailesi ciddi tehditlerle karşı karşıya.

Futbolcunun eşi Claudia Rodriguez, sosyal ağlarda kendisine yönelik hakaretlerin ve ölüm tehditlerinin hızla arttığını bildirdi. Haberi Portekiz'in A Bola gazetesi duyurdu.

Rodriguez, eşinin Real Madrid'e transferinin ardından kendisine gönderilen olumsuz mesajların sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti. Bazı mesajlarda sadece hakaretler değil, hayata yönelik ciddi tehditler de yer alıyor.

Bu mesajların bir kısmının kolluk kuvvetlerine sunulduğu bildirildi. Aile, tehditleri basit bir eleştiri olarak değil, bir güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor.

Barcelona akademisi mezunu olan Cucurella, daha önce transferinin bazı taraftarlar arasında tepki yaratacağını anladığını ifade etmişti. Çünkü Katalan kulübünün tarihi rakibi olan Real Madrid kadrosuna katıldı.

Ancak futbolcu, profesyonel kararına yönelik eleştirilerle, aile üyelerine hakaret etmek veya tehdit etmek arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Cucurella, bu sınırın aşılmasını kesinlikle kabul edilemez bir durum olarak nitelendirdi. Futboldaki rekabetin ve taraftarlığın, insanların özel hayatını ve güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmaması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda İspanyol savunmacı, Real Madrid gibi bir kulüpten gelen teklifi reddetmenin çok zor olduğunu da ekledi.

Cucurella, geçen sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 maça çıktı. Bir gol atarken dört asist yaptı.

Futbolcuyu şimdi Madrid'de kariyerinin yeni bir aşaması bekliyor. Ancak transferi etrafındaki sert tepkiler, futbol dışı ciddi bir soruna dönüştü.