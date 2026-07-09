Harry Kane mi, Erling Haaland mı: Dünyanın en iyi santraforu kim?

·47·Spor
Harry Kane mi, Erling Haaland mı: Dünyanın en iyi santraforu kim?

Modern futbolda gerçek "dokuz numara"ların azaldığı bir dönemde, Harry Kane ve Erling Haaland kendi rollerinin mutlak liderleri olarak öne çıkıyor. İngiltere ve Norveç milli takımları arasındaki yaklaşan karşılaşma, sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda dünyanın en iyi iki forveti arasında da eşsiz bir düelloya sahne olacak. Goal.com analizine göre, şu anda bu iki forvetle rekabet edebilecek başka bir saf golcü bulunmuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Her iki futbolcu da aynı pozisyonda görev yapsa da oyun tarzları birbirinden tamamen farklı. Erling Haaland sahada topla daha az buluşuyor ancak ceza sahası içinde son derece tehlikeli bir "katil"e dönüşüyor. Her dokunuşunun golle sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek. Harry Kane ise daha çok yönlü bir oyuncu olup, "on numara" pozisyonunda bile rahatlıkla hareket edebiliyor. Kane sadece gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda hücumların organizasyonunda da aktif rol alıyor.

Şut becerisi ve çok yönlülük

Forvetleri karşılaştırırken en önemli kriter pozisyonları değerlendirme becerisidir. Erling Haaland içgüdüsel olarak gol koklama yeteneğine sahip. Brezilya kalesine attığı gol buna net bir örnek: Birkaç saniye boyunca oyunla ilgilenmiyormuş gibi görünse de, pas atıldığı anda rakip savunmacı Gabriel'i geride bırakarak kafa vuruşuyla golü buldu. Haaland'ın gücü, fiziksel kondisyonu ve hızlı karar verme yeteneğinden geliyor.

Ancak Harry Kane, bitirici vuruşlar konusunda biraz daha mükemmel kabul ediliyor. Kane'in kendine has bir "imza" golü yok çünkü her tarzda gol atabiliyor. Her iki ayağıyla da aynı derecede güçlü şutlar çekebiliyor, hava toplarında etkili ve uzak mesafeden de kaleyi isabetli bir şekilde nişan alabiliyor. Çok yönlülüğü, takım oyununa daha fazla esneklik kazandırıyor.

Ayrıca bu iki yıldızın karakterleri de birbirinden farklı. Kane sahada gerçek bir beyefendi gibi davranırken, Haaland daha coşkulu ve biraz daha agresif bir oyun sergiliyor. Norveçli yıldızın rakibinden on yaş küçük olduğunu düşünürsek, hala gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlamak zor değil.

Sonuç olarak, eğer bir takımın sadece bir gol makinesine ihtiyacı varsa, Haaland en iyi tercihtir. Ancak sahanın her noktasında faydalı olacak, oyunu kontrol edebilecek bir forvet gerekiyorsa, Kane liderliği üstlenir. Her iki futbolcu da kendi milli takımları için vazgeçilmez bir güçtür ve aralarındaki rekabet futbolseverler için gerçek bir zevk kaynağıdır.

FutbolHarry KaneErling HaalandİngiltereNorveç
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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