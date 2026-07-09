Barcelona hücum hattını güçlendiriyor: Karim Adeyemi için resmi teklif yapıldı

İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu ciddi şekilde güçlendirmek için harekete geçti. Katalan ekibi, Borussia Dortmund'un yetenekli kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferi için resmi teklifte bulundu. Bu hamle, kulübün hücum potansiyelini artırmaya yönelik stratejik planlarının bir parçası. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Sky Sport'un verdiği bilgilere göre, 24 yaşındaki Almanya milli takımı oyuncusu, Borussia Dortmund ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamadı ve kulüp yönetimine takımdan ayrılma isteğini iletti. Haberlere göre, futbolcu ile Barcelona arasında uzun vadeli bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya varıldı. Şimdi tüm dikkatler kulüpler arasındaki nihai bonservis bedeline çevrilmiş durumda.

Hansi-Dieter Flick faktörü ve transfer detayları

Bu transferin gerçekleşmesinde Barcelona teknik direktörü Hansi-Dieter Flick'in rolü büyük. Flick, Almanya milli takımındaki görevi sırasında Karim Adeyemi ile birlikte çalıştı ve onun yeteneklerini çok iyi biliyor. Teknik direktör, futbolcunun yüksek hızı ve dikey oyun tarzının kendi taktiksel şemalarına, özellikle de yüksek pres sistemine mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor.

Borussia Dortmund, yıldız oyuncusuna yaklaşık 40 milyon Euro değer biçiyor. Alman kulübü, futbolcuyu gelecek yıl bedelsiz veya düşük bir bedelle kaybetmemek için bu transfer döneminde satmaya sıcak bakıyor. Transfer sürecinde ünlü menajer Jorge Mendes de aktif rol alıyor; Mendes, daha önce de birçok kez oyuncusunu Katalan kulübüne önermişti.

Kulübün gelecek planları

Karim Adeyemi'nin Barcelona hücumunda Lamine Yamal ve Raphinha gibi yıldızlarla birlikte oynaması bekleniyor. Sahada her iki kanatta ve merkez forvet pozisyonunda görev yapabilmesi, teknik ekip için ek seçenekler sunuyor. Goal.com'un haberine göre bu transfer, kulübün diğer planlarını etkilemeyecek.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, Adeyemi'nin gelişinin Barcelona'nın merkez forvet arayışını durdurmayacağını vurguluyor. Kulüp, Julian Alvarez'i hala ana hedef olarak tutmaya devam ediyor. Arjantinli forvetin uzun vadede takımın ana golcüsü olması bekleniyor. Barcelona yönetimi, finansal zorluklara rağmen kadroyu kaliteli bir şekilde yenilemeye kararlı.