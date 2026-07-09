Erling Haaland, Brezilya karşısında alınan galibiyeti «gerçek dışı» olarak nitelendirdi

Futbol dünyasında gerçek bir sansasyon yaşandı: Norveç milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı turnuvanın dışına itti. Bu tarihi zaferin baş kahramanı olan Erling Haaland, maç sonrasında duygularını paylaşırken yaşananlara hala inanmanın zor olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

New Jersey'de oynanan dramatik mücadelede Manchester City forveti yeteneklerini bir kez daha sergiledi. Karşılaşmanın 79. dakikasında kafa vuruşuyla fileleri havalandıran Erling Haaland, 90. dakikada alt köşeye gönderdiği şutla duble yaptı ve Norveç'i tarihinde ilk kez çeyrek finale taşıdı. Goal.com'un haberine göre, bu zafer Norveç futbolu için eşi benzeri görülmemiş bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Tarihi zafer ve duygular

Maçın ardından kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Erling Haaland, Brezilya gibi dev bir takımı yenmenin kendisi için gerçekleşmesi imkansız bir hayal gibi göründüğünü itiraf etti. Norveçli yıldız, «Brezilya gerçek bir futbol ülkesi. Efsanevi oyunculara ve zengin bir tarihe sahip, her çocuğun futbol öğrenmeye başladığında ilk tanıdığı milli takım. Onlara karşı sahaya çıkmak bile benim için olağanüstü bir durumdu» dedi.

Forvetin ifadelerine göre, Brezilya'nın mutlak favori olarak görülmesi, Stale Solbakken'in öğrencilerinin baskısız ve rahat bir oyun sergilemesine olanak tanıdı. Maç boyunca Brezilya milli takımı oyuncusu Bruno Guimaraes'in penaltı vuruşundan yararlanamaması ve Neymar'ın maçın sonunda attığı golün Güney Amerika temsilcisini mağlubiyetten kurtaramaması dikkat çekiciydi.

Altın Ayakkabı yarışı ve bir sonraki rakip

Erling Haaland, bu duble ile turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile eşitlendi. Norveç milli takımı kalecisi Orjan Nyland'ın güven veren performansı da takımın başarısında önemli bir rol oynadı. İskandinav temsilcisi şimdi çeyrek finalde İngiltere milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü Miami'de oynanacak İngiltere maçı, Norveç için bir sonraki ciddi sınav olacak. «Üç Aslanlar» da Meksika ile oynadıkları zorlu maçın ardından oyunlarını geliştirmeye çalışıyor. Erling Haaland ise Brezilya maçı kendisini tamamen yorduğu için şimdilik sadece dinlenmeyi ve enerji toplamayı düşündüğünü belirtti.