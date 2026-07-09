Opta çeyrek final tahminlerini açıkladı: En zorlu eşleşme belli oldu

·3·Spor
Opta çeyrek final tahminlerini açıkladı: En zorlu eşleşme belli oldu

2026 Dünya Kupası çeyrek final aşaması öncesinde istatistik portalı Opta, yarı finale yükselme ihtimallerine dair tahminlerini yayınladı.

Hesaplamalara göre, bir sonraki tura geçme şansı en yüksek takım Fransa olarak değerlendirildi. En dengeli ve tahmin edilmesi en güç maç ise İngiltere - Norveç karşılaşması olarak gösterildi.

Fransa en büyük favori olarak görülüyor

Opta analizine göre, Fransa milli takımının Fas'ı mağlup ederek yarı finale yükselme ihtimali yüzde 74 olarak tahmin edildi.

Fas için ise bu oran yüzde 26 seviyesinde. Bu durum, Fransa'nın bu aşamadaki en büyük favori olarak görüldüğü anlamına geliyor.

İspanya ve Arjantin de favori gösterildi

İspanya'nın Belçika karşısında yarı finale yükselme ihtimali yüzde 70 olarak gösterildi. Belçika için bu şans yüzde 30'a denk geliyor.

Arjantin - İsviçre eşleşmesinde de son şampiyon üstün görülüyor. Opta, Arjantin'in bir sonraki tura yükselme ihtimalini yüzde 69, İsviçre'ninkini ise yüzde 31 olarak hesapladı.

En dengeli eşleşme: İngiltere ve Norveç

Çeyrek finalin en karmaşık ve tahmin edilmesi en zor maçı olarak İngiltere - Norveç mücadelesi gösterildi.

Opta, İngiltere'nin yarı finale yükselme şansını yüzde 62, Norveç'inkini yüzde 38 olarak değerlendirdi. Bu, diğer eşleşmelere kıyasla farkın oldukça az olduğunu gösteriyor.

Opta tahminleri

Yarı finale yükselme ihtimalleri şu şekilde:

  • Fransa — %74, Fas — %26;

  • İspanya — %70, Belçika — %30;

  • Arjantin — %69, İsviçre — %31;

  • İngiltere — %62, Norveç — %38.

Hesap başka, saha başka

Opta verileri favorileri işaret etse de, play-off aşamasında her bir pozisyon maçın kaderini değiştirebilir.

Çeyrek finalde Fransa, İspanya ve Arjantin kağıt üzerinde üstün görünüyor. Ancak İngiltere - Norveç maçında heyecan en üst seviyede kalmaya devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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