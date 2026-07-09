Temmuz Superliga'da dönüm noktası olacak: Tabloyu değiştirebilecek 5 maç

Özbekistan Superligası'nda Temmuz ayı sadece sıradan bir takvim değil, şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkileyecek maçların ayı olabilir.

Liderler karşı karşıya gelecek, Taşkent derbileri yeniden canlanacak ve Fergana'da taraftarlar ezeli rakipler arasındaki büyük maçı bekliyor. İşte Temmuz ayında kaçırılmaması gereken en ilginç 5 karşılaşma.

Neftchi — Bukhara: Lider için ciddi bir sınav

12. haftanın merkez maçlarından biri 16 Temmuz'da Fergana'da oynanacak.

Turnuva lideri Neftchi 28 puanla zirvede yer alırken, Bukhara 20 puanla ilk üçte bulunuyor. Dolayısıyla bu maç şampiyonluk yarışında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Takımlar yakın zamanda Özbekistan Kupası'nda Bukhara'da karşılaştı ve maç 0:0 sona erdi. Geçen sezon Fergana'daki maçta ise Neftchi 1:0 galip gelmişti. O maçın kaderini 89. dakikada Jovan Djokic'in attığı gol belirlemişti.

Bu sefer de temel soru aynı: Neftchi liderliğini pekiştirecek mi, yoksa Bukhara Fergana'dan değerli puanlarla mı dönecek?

Pakhtakor — Lokomotiv: Taşkent derbisinde eski rekabet geri dönüyor

17 Temmuz'da 12. hafta kapsamında Pakhtakor, kendi sahasında Lokomotiv'i ağırlayacak.

Bu maç sıradan bir Taşkent derbisi değil. 2014-2019 yılları arasında bu iki takım arasındaki maçlar şampiyonluk yarışında belirleyici bir öneme sahipti.

Lokomotiv, Pakhtakor'u deplasmanda en son 2018 yılında 3:1 mağlup etmişti. O galibiyet, 'Demiryolcular'ın şampiyonluk yolundaki önemli adımlarından biriydi.

Takımların Pakhtakor Stadyumu'ndaki son karşılaşmasında ise ev sahibi ekip 3:1 galip gelmişti. Doniyor Abdumannopov duble yapmış, Dragan Ceran bir gol daha atmış, konuk ekipte ise Sardor Abdunabiyev tek golü kaydetmişti.

Bu derbide heyecan büyük: Pakhtakor üst sıralar için mücadeleyi sürdürecek mi, yoksa Lokomotiv yıllardır beklenen deplasman galibiyetini alacak mı?

Bukhara — Bunyodkor: Ev sahibi uzun seriyi bozmaya çalışacak mı?

21 Temmuz'da 13. haftanın önemli maçlarından biri Bukhara'da oynanacak.

3. sıradaki Bukhara, 5. sıradaki Bunyodkor'u ağırlıyor. Bu karşılaşma üst sıralar mücadelesi veren her iki takım için de çok önemli.

Ancak istatistikler ev sahibi lehine değil. Bukhara, kendi sahasında 2017'den beri Bunyodkor'u mağlup edemiyor.

Geçen sezonki maçta da 'Kırlangıçlar' 2:0 galip gelmişti. O maçta Bobur Yoldoshev ve Frane Ikić'in golleri konuk ekibe önemli üç puan getirmişti.

Bu sefer Bukhara şanssız seriye nokta koyacak mı, yoksa Bunyodkor yine zorlu bir rakip olduğunu mu kanıtlayacak?

Bunyodkor — Pakhtakor: Yaklaşık 20 yıllık derbide yeni bir sayfa

26 Temmuz'da Taşkent futbolunun en prensipli karşılaşmalarından biri gerçekleşecek.

Bunyodkor, kendi sahasında Pakhtakor'u ağırlayacak. Her iki takımın da puan tablosunun üst kısımlarında yer alması bu derbinin önemini daha da artırıyor.

İlginçtir ki, Bunyodkor Superliga'da kendi sahasında oynadığı son 5 derbinin üçünde Pakhtakor'u mağlup etti.

Geçen sezon Bunyodkor Stadyumu'ndaki maç 1:1 sona ermişti. Temurxo'ja Abduxoliqov ve Igor Sergeev gollerin sahibi olmuştu.

Bu kez derbide kim üstün gelecek: Bunyodkor kendi sahasındaki geleneği sürdürecek mi, yoksa Pakhtakor ezeli rakibinden rövanşı alacak mı?

Neftchi — Navbahor: Temmuz'un en çok beklenen maçı

28 Temmuz'da Fergana'da Temmuz ayının en çok beklenen karşılaşmalarından biri oynanacak. Neftchi, kendi sahasında ezeli rakibi Navbahor'u ağırlayacak.

Bu maça ekstra heyecan katan bir unsur daha var: Özbek futbolunun genç ve gelecek vaat eden teknik direktörleri Timur Kapadze ile Islom Ismoilov arasındaki taktiksel düello.

Takımların Fergana'daki son karşılaşmaları her zaman gergin ve tavizsiz geçmiştir. Özellikle geçen sezonki maç, taraftarların hafızasında kalan en büyük geri dönüşlerden biriydi.

O maçta Neftchi 1:2 geride olmasına rağmen, Zoran Marušić'in iki golüyle 3:2 galip gelmeyi başarmıştı.

Bu sefer de Fergana'da unutulmaz bir gösteri olacak mı? Yoksa Navbahor geçen yılki acı mağlubiyetin cevabını mı verecek?

Temmuz ayı Superliga'da çok şeyi belirleyebilir

Liderler arasındaki çekişmeler, Taşkent derbileri ve Fergana'daki büyük rekabet, Temmuz ayını Superliga takviminin en önemli dönemlerinden biri haline getiriyor.

Bu 5 karşılaşmadan sonra şampiyonluk yarışı, ilk üç ve üst sıralar mücadelesindeki durum kökten değişebilir.