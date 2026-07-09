Fransa — Fas öncesi gizli tehlike: üç futbolcu ince çizgide

Bugün, 9 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ve Fas milli takımları karşı karşıya gelecek.

Büyük maç öncesinde Fransa kadrosunda özel bir endişe var: takımın üç futbolcusu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Fransa için sadece Fas değil, kartlar da bir tehlike

Çeyrek final aşamasında her pozisyon belirleyici bir öneme sahip. Fransa ise Fas'a karşı oynayacağı maçta sadece rakip ataklarından değil, disiplin durumundan da dikkatli olmalı.

Eğer bazı futbolcular bugünkü maçta sarı kart görürse, olası bir yarı finali kaçırabilirler.

Tehlike altındaki üç futbolcu

Fransa milli takımında diskalifiye riski taşıyan futbolcular:

Manu Kone;

Michael Olise;

Bradley Barcola.

Bunlardan biri Fas'a karşı oynanacak maçta sarı kart görürse, bir üst tura çıkılması durumunda yarı finalde takıma yardım edemeyecek.

Hücum ve orta saha için önemli bir kayıp olabilir

Manu Kone ön liberoda, Michael Olise ve Bradley Barcola ise kanatlarda görev yapıyor.

Bu nedenle her biri Fransa'nın oyun sistemi için önemli bir figür. Özellikle Fas'a karşı sert ve fiziksel mücadeleye dayalı bir maçta dikkatsiz bir hareket büyük sonuçlar doğurabilir.

Maçı Arjantinli hakem yönetecek

Fransa — Fas maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Çeyrek final seviyesindeki bir maçta her faul, tartışmalı pozisyon ve sarı kart sadece maçın sonucunu değil, bir sonraki turdaki kadroyu da etkileyebilir.

Fas'a karşı oynanacak maç iki yönlü bir sınav

Fransa bugün Fas engelini aşmaya çalışacak. Ancak bu maçta takım sadece galibiyeti değil, olası yarı finale kimlerle gideceğini de düşünmek zorunda.

Bir sarı kart — ve Fransa'nın bir sonraki tur öncesi planları değişebilir.