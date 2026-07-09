Goal, Dünya Kupası favorilerini güncelledi: Çeyrek final öncesi heyecan dorukta

2026 Dünya Kupası belirleyici aşamaya giriyor. Çeyrek final maçları öncesinde spor portalı Goal, turnuvanın favori listesini güncelledi.

Yeni listede Fransa ana favori olarak gösteriliyor. Ancak diğer eşleşmeler ve rakiplerin kadroları, şampiyonluk yarışında hala büyük bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor.

Fransa sıralamada zirveye yerleşti

Goal'ün analizine göre, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaya en yakın aday Fransa milli takımı.

Fransızlar çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak. Bu maç sadece yarı final bileti için değil, aynı zamanda turnuvanın favorisi statüsünü doğrulamak için de önemli bir sınav olacak.

İspanya ve İngiltere de yüksek puan aldı

Sıralamada ikinci sırada İspanya yer alıyor. İspanyollar çeyrek finalde Belçika ile kozlarını paylaşacak.

Üçüncü basamakta ise İngiltere bulunuyor. İngiltere milli takımı, yarı final bileti için Norveç ile mücadele edecek.

Arjantin dördüncü sırada

Son dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, Goal sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

Lionel Messi liderliğindeki ekip, çeyrek finalde İsviçre ile oynayacak. Arjantin, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Sıralamanın tamamı nasıl şekillendi?

Goal portalı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde favoriler listesini şu şekilde oluşturdu:

Fransa İspanya İngiltere Arjantin Norveç Fas İsviçre Belçika

Bu listede Norveç'in beşinci sırada olması dikkat çekici. Erling Haaland önderliğindeki takım, Brezilya'yı turnuva dışı bıraktıktan sonra ciddi adaylar arasına girdi.

Çeyrek final eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları 9 Temmuz'da başlıyor.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Fransa — Fas

İspanya — Belçika

Arjantin — İsviçre

İngiltere — Norveç

Artık her hata pahalıya mal olacak

Çeyrek final aşamasından itibaren favori statüsünden ziyade, sahadaki isabet ve disiplin daha fazla önem kazanıyor.

Goal sıralaması Fransa'yı ilk sıraya koysa da, kalan yedi takım da bu Dünya Kupası'nda son sözünü söylemeye hazır.