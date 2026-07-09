Manchester United'a ret cevabı: Aurelien Tchouameni Real Madrid ile sözleşme yeniledi

·170·Spor
Manchester United'a ret cevabı: Aurelien Tchouameni Real Madrid ile sözleşme yeniledi

İspanyol kulübü Real Madrid, kilit orta saha oyuncularından biri olan Aurelien Tchouameni ile mevcut sözleşmesini uzatma konusunda nihai karara vardı. Bu haber, Fransız futbolcuyu uzun süredir kadrosuna katmayı planlayan İngiliz ekibi Manchester United için beklenmedik bir darbe oldu. AS gazetesinin haberine göre, Madrid kulübü oyuncu için gelen tüm teklifleri reddetti. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Aurelien Tchouameni ile Real Madrid yönetimi arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve taraflar 2031 yılına kadar geçerli olan beş yıllık yeni bir sözleşmeye imza attılar. Bu anlaşma, kulübün genç yıldızları elinde tutma ve takımın gelecekteki iskeletini oluşturma stratejisinin bir parçasıdır. Futbolcunun kendisi de kariyerine İspanya'nın başkentinde devam etmek istediğini ve diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmeyeceğini belirtti.

Yeni maaş ve stratejik karar

İlk haberlerde Tchouameni'nin yeni sözleşmeye göre yıllık 13 milyon euro maaş alacağı söylenmişti. Ancak son bilgiler, Fransız defansif orta saha oyuncusunun yıllık gelirinin yaklaşık 9 milyon euro olduğunu gösteriyor. Futbolcunun finansal kazançtan ziyade sportif gelişimi ve kulübün prestijini ön planda tuttuğu söyleniyor. O, Madrid'i yeteneklerini geliştirmek ve kupalar kazanmak için dünyanın en iyi yeri olarak görüyor.

Manchester United yönetimi, orta sahadaki sorunları çözmek için Tchouameni'yi ana hedef olarak belirlemişti. İngiliz kulübünün temsilcileri futbolcunun menajerleriyle temasa geçmeye çalıştı ancak Real Madrid yönetimi transfer görüşmeleri yapmayı kesinlikle reddetti. İngiliz kulübüne, Fransız futbolcunun satılık olmadığı konusunda erken bir uyarı yapıldı.

Takımın teknik direktörü Jose Mourinho bu haberi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Portekizli uzman, Tchouameni'yi kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görüyor. Teknik direktöre göre Aurelien, takımın oyun temposunu ve kontrolünü yönetmede belirleyici bir öneme sahip. Teknik direktör tarafından gösterilen yüksek güven, futbolcunun kulübe olan bağlılığını daha da güçlendirdi.

Tchouameni sadece sahada değil, aynı zamanda kulüp değerlerine ve şehir ortamına da tamamen uyum sağladığını defalarca vurguladı. Onun Madrid ile olan bağı sadece profesyonel bir sözleşme değil, duygusal bir bağa dönüştü. Bu durum, transfer piyasasındaki spekülasyonlara rağmen görüşmelerin çok pürüzsüz ve sorunsuz ilerlemesini sağladı.

Sonuç olarak Real Madrid'in "altın neslini" korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Manchester United ise artık orta sahayı güçlendirmek için başka seçenekler aramak zorunda. Tchouameni'nin 2031'e kadar kalması, Madrid kulübünün önümüzdeki on yıldaki istikrarını garanti altına alan önemli bir adım oldu.

Real MadridManchester UnitedAurelien TchouameniTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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