Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?

·123·Spor
Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından futbolcuların puanları açıklandı. Fransa kadrosunda en yüksek puanı 8,4 ile Ousmane Dembele aldı. Kylian Mbappe ise 8,2 puanla takımının en iyi puanlanan oyuncularından biri oldu.

Fransa futbolcu puanları:

• Mike Maignan — 6,9
• Jules Kounde — 6,9
• Dayot Upamecano — 8,0
• William Saliba — 7,1
• Lucas Digne — 7,5
• Manu Kone — 7,4
• Adrien Rabiot — 7,3
• Ousmane Dembele — 8,4
• Michael Olise — 7,3
• Desire Doue — 7,5
• Kylian Mbappe — 8,2

Fas kadrosunda en iyi puanı 6,9 ile kaleci Yassine Bounou aldı. Azzedine Ounahi 6,6, Idrissi ise 6,3 puanla kaydedildi. Diğer futbolcuların puanları 5,6 ile 6,3 aralığında kaldı.

Fas futbolcu puanları:

• Yassine Bounou — 6,9
• Achraf Hakimi — 6,1
• Nayef Aguerd — 5,9
• Adam Masina — 5,9
• Anouar Ait El Hadj — 5,8
• Neil El Aynaoui — 6,3
• Azzedine Ounahi — 6,6
• Bilal El Khannouss — 6,2
• Brahim Diaz — 5,9
• Ayoub Bouaddi — 5,6
• Chamseddine Talbi — 5,7

Genel puanlara göre Fransa'da hücum ve orta saha oyuncuları daha yüksek sonuçlar elde etti. Fas'ta ise Bounou'nun puanı takımdaki en yüksek değer oldu.

FransaFasOusmane DembeleKylian MbappeYassine Bounou
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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