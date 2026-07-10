2026 Dünya Kupası'nın keşifleri listelendi: Listede bir Özbek futbolcu da var

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, sadece güçlü takımları değil, aynı zamanda yeni yıldızları da gün yüzüne çıkarıyor.

Uzmanlar, turnuva boyunca performansıyla öne çıkan futbolcuların bir listesini hazırladı. Bazıları turnuvaya zaten süper yıldız olarak gelmiş olsa da, diğerleri tam olarak bu organizasyon sayesinde dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

Abdukodir Khusanov — Özbekistan'ın büyük keşfi

Listede Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanov'un yer alması özellikle dikkat çekici.

Daha önce de yetenekli bir futbolcu olarak bahsediliyordu. Ancak Dünya Kupası, Khusanov'u Asya sınırlarının dışına çıkararak uluslararası futbol camiasının dikkatine sundu.

Savunmacı ikili mücadelelerde güven verdi, savunma hattını düzenli bir şekilde yönetti ve dünyanın en iyi forvetlerine karşı bile rekabet edebileceğini kanıtladı.

Michael Olise — Fransa'nın yaratıcı gücü

Fransa milli takımı oyuncusu Michael Olise de uzmanların dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

Rakip savunmacıları üzerine çekerek takım arkadaşlarına boş alanlar yaratmada büyük rol oynadı. Turnuva boyunca Olise, Fransa'nın en yaratıcı oyuncularından biri olarak değerlendirildi.

Vozinha — Yeşil Burun Adaları'nın kahramanı

Yeşil Burun Adaları milli takımının ana kahramanı kaleci Vozinha oldu.

Asıl adı Josimar Dias olan eldiven, kurtarışlarıyla takımının güçlü rakiplere karşı direnmesini sağladı. Özellikle Arjantin'e karşı oynadığı maç, onu turnuvanın unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi.

Vozinha'nın hikayesi, Dünya Kupası'nın birkaç hafta içinde az tanınan bir futbolcuyu tüm dünyaya tanıtabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Lamine Yamal — yetenekten liderliğe

İspanyol Lamine Yamal, turnuvadan önce de geleceği parlak bir futbolcu olarak biliniyordu.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda sadece yetenekli bir genç değil, önemli maçlarda sonuca etki edebilecek bir lider olduğunu gösterdi. Bu nedenle ismi turnuvanın keşifleri arasında anılıyor.

Erling Haaland — Norveç'i yeni bir seviyeye taşıdı

Erling Haaland'ı bir keşif olarak adlandırmak zor, çünkü o zaten Dünya Kupası'ndan önce dünya futbolunun yıldızlarından biriydi.

Ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki oyunları, kritik golleri ve Norveç milli takımını büyük sahneye taşıması nedeniyle o da bu listede yer aldı.

Haaland'ın başarılı performansları, taraftarların dikkatini tüm Norveç milli takımına çekti.

Bir aylık turnuva kariyeri değiştirebilir

Dünya Kupası her zaman futbolcular için en büyük vitrin olmuştur.

2026 Dünya Kupası da bunu bir kez daha gösterdi: Birkaç hafta içinde bir futbolcu kariyerini yeni bir seviyeye taşıyabilir, dev kulüplerin dikkatini çekebilir ve dünya futboluna adını yazdırabilir.