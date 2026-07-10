Norveçli kaleci Manchester City yolunda: Haaland ile birleşme ihtimali var

2026 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımının kalesini koruyan 35 yaşındaki kaleci Ørjan Nyland, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam edebilir.

The Sun'ın haberine göre, Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor.

Nyland, Manchester City'nin radarında

Kaynağa göre Maresca, kaleci rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Ørjan Nyland şu anda serbest oyuncu statüsünde. Yaz aylarında İspanyol kulübü Sevilla'dan ayrıldı ve yeni bir takım seçme özgürlüğüne sahip.

Diğer İngiliz kulüpleri de onunla ilgileniyor

Nyland için sadece Manchester City değil, başka kulüpler de devreye girdi.

Haberlere göre, Norveçli kaleciyle Leeds ve üç İngiliz kulübü daha ilgileniyor. Bu durum, kalecinin İngiltere'ye dönme ihtimalini daha da artırıyor.

Haaland ile aynı takımda oynayabilir

Nyland'ın Manchester City'ye transferi gerçekleşirse, kulüpte Norveç milli takımından arkadaşı Erling Haaland ile birlikte forma giyecek.

Norveç'in 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından milli takım oyuncularına olan ilginin arttığı gözlemleniyor.

City'nin kalecileri var ancak soru işaretleri de mevcut

Manchester City kadrosunda şu anda Gianluigi Donnarumma, James Trafford ve Marcus Bettinelli gibi kaleciler bulunuyor.

Ancak Trafford'un Newcastle'ın transfer listesinde olduğu söyleniyor. Bu nedenle Maresca, kaleci hattında daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyabilir.

Tecrübe belirleyici faktör mü olacak?

35 yaşındaki Nyland için bu transfer, kariyerinde önemli bir fırsat olabilir.

Manchester City ise serbest statüdeki tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katarak rekabeti ve derinliği artırmayı hedefliyor olabilir.