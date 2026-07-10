William Saliba transfer oyunları: Arsenal'in şartı ağır

Arsenal savunmacısı William Saliba etrafındaki transfer ilgisi artıyor. Fransız futbolcuyu Avrupa'nın birçok dev kulübü yakından takip ediyor ancak Londra ekibi onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Caught Offside'ın haberine göre, Saliba ile Real Madrid, PSG ve Barcelona ciddi şekilde ilgileniyor.

Üç dev Saliba'yı izliyor

Kaynağa göre Real Madrid, PSG ve Barcelona, Saliba'nın durumunu yakından takip ediyor.

Fransız stoper, son yıllarda Arsenal savunma hattının kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu nedenle ona olan ilgi Avrupa'nın en büyük kulüpleri seviyesine ulaştı.

Arsenal görüşmelere acele etmiyor

Londra kulübü şu an için Saliba ile ilgili herhangi bir görüşme başlatma niyetinde değil.

Arsenal yönetimi, futbolcuyu takımın uzun vadeli projesinde önemli bir parça olarak görüyor. Bu yüzden kulüp, satış konusunu ancak çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebilir.

150 milyon avro: Temel engel

Haberlere göre Arsenal, ancak 150 milyon avro civarında bir teklif gelirse masaya oturmaya hazır.

Bu meblağın Barcelona için neredeyse imkansız olduğu değerlendiriliyor. Real Madrid ve PSG finansal açıdan daha güçlü imkanlara sahip olsa da, bu durum transferin gerçekleşeceğine dair bir garanti vermiyor.

Sözleşme 2030'a kadar

Saliba'nın Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.

Tam da bu faktör Londra ekibine görüşmelerde büyük bir üstünlük sağlıyor. Kulüp futbolcuyu satmak zorunda değil ve alıcılar için şartları kendisi belirleyebilir.

Geçen sezonun istatistikleri

William Saliba, geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda başarılı stoper:

1 gol attı;

1 asist yaptı.

Transfermarkt portalı, şu anda Saliba'nın piyasa değerini 100 milyon avro civarında gösteriyor.

Arsenal'in ana mesajı

Saliba'ya olan ilginin arttığı açık, ancak Arsenal'in duruşu da bir o kadar net görünüyor.

Londra kulübü, savunmacısını gelecek projesinin merkezinde tutuyor. Bu yüzden bu transferdeki asıl mesele fiyattan ziyade, Arsenal'in kapıyı açıp açmayacağıdır.