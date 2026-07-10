William Saliba transfer oyunları: Arsenal'in şartı ağır

·71·Spor
William Saliba transfer oyunları: Arsenal'in şartı ağır

Arsenal savunmacısı William Saliba etrafındaki transfer ilgisi artıyor. Fransız futbolcuyu Avrupa'nın birçok dev kulübü yakından takip ediyor ancak Londra ekibi onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Caught Offside'ın haberine göre, Saliba ile Real Madrid, PSG ve Barcelona ciddi şekilde ilgileniyor.

Üç dev Saliba'yı izliyor

Kaynağa göre Real Madrid, PSG ve Barcelona, Saliba'nın durumunu yakından takip ediyor.

Fransız stoper, son yıllarda Arsenal savunma hattının kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu nedenle ona olan ilgi Avrupa'nın en büyük kulüpleri seviyesine ulaştı.

Arsenal görüşmelere acele etmiyor

Londra kulübü şu an için Saliba ile ilgili herhangi bir görüşme başlatma niyetinde değil.

Arsenal yönetimi, futbolcuyu takımın uzun vadeli projesinde önemli bir parça olarak görüyor. Bu yüzden kulüp, satış konusunu ancak çok yüksek bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebilir.

150 milyon avro: Temel engel

Haberlere göre Arsenal, ancak 150 milyon avro civarında bir teklif gelirse masaya oturmaya hazır.

Bu meblağın Barcelona için neredeyse imkansız olduğu değerlendiriliyor. Real Madrid ve PSG finansal açıdan daha güçlü imkanlara sahip olsa da, bu durum transferin gerçekleşeceğine dair bir garanti vermiyor.

Sözleşme 2030'a kadar

Saliba'nın Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.

Tam da bu faktör Londra ekibine görüşmelerde büyük bir üstünlük sağlıyor. Kulüp futbolcuyu satmak zorunda değil ve alıcılar için şartları kendisi belirleyebilir.

Geçen sezonun istatistikleri

William Saliba, geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda başarılı stoper:

  • 1 gol attı;

  • 1 asist yaptı.

Transfermarkt portalı, şu anda Saliba'nın piyasa değerini 100 milyon avro civarında gösteriyor.

Arsenal'in ana mesajı

Saliba'ya olan ilginin arttığı açık, ancak Arsenal'in duruşu da bir o kadar net görünüyor.

Londra kulübü, savunmacısını gelecek projesinin merkezinde tutuyor. Bu yüzden bu transferdeki asıl mesele fiyattan ziyade, Arsenal'in kapıyı açıp açmayacağıdır.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Klopp'a Almanya'dan Büyük Teklif: Maaş Rakamları da Ortaya ÇıktıKlopp'a Almanya'dan Büyük Teklif: Maaş Rakamları da Ortaya ÇıktıBugün, 09:26Norveçli kaleci Manchester City yolunda: Haaland ile birleşme ihtimali varNorveçli kaleci Manchester City yolunda: Haaland ile birleşme ihtimali varBugün, 09:212026 Dünya Kupası'nın keşifleri listelendi: Listede bir Özbek futbolcu da var2026 Dünya Kupası'nın keşifleri listelendi: Listede bir Özbek futbolcu da varBugün, 09:13Mbappe Fas karşısında yine sahneye çıktı: Fransa yarı finalde!Mbappe Fas karşısında yine sahneye çıktı: Fransa yarı finalde!Bugün, 09:10Kylian Mbappe ve Fransa yarı finalde: Fas'ın direnişi Boston'da kırıldıKylian Mbappe ve Fransa yarı finalde: Fas'ın direnişi Boston'da kırıldıBugün, 03:11Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?Bugün, 03:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı