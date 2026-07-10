Harry Kane İngiltere tarihinin en iyisi mi? Stan Collymore "modern önyargı" hakkında konuştu

·19·Spor
Harry Kane İngiltere tarihinin en iyisi mi? Stan Collymore "modern önyargı" hakkında konuştu

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane'in ülkesinin tarihindeki en iyi futbolcu (GOAT) statüsüne layık olup olmadığı sorusu, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açıyor. Kane, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, birçok uzman onu mutlak lider olarak kabul etmekte acele etmiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eski forvet Stan Collymore, Goal.com'a verdiği röportajda bu tartışmalara değindi. Ona göre, şimdiki nesil temsilcilerini değerlendirirken "modern önyargı" (recency bias) yani yakın geçmişteki olaylara aşırı vurgu yapma durumu gözlemleniyor. Collymore, Kane'i İngiliz futbol efsaneleri arasına koysa da, onu Bobby Moore veya Bobby Charlton gibi büyüklerden üstün tutmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Tarihi başarılar ve modern futbol farkı

Harry Kane şu anda milli takım formasıyla 85 gol atmış durumda ve Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırmaya çok yakın. Ancak Collymore, geçmişteki yıldızların, özellikle Jimmy Greaves'in sonuçlarını örnek gösterdi. Greaves 57 maçta 44 gol atmıştı ve o dönemlerde UEFA Uluslar Ligi veya çok sayıda eleme maçının olmadığını unutmamak gerekiyor.

"Kane'i Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves ve Geoff Hurst gibi büyük forvetlerle aynı seviyeye koyabiliriz. Ancak onları birbirleriyle kıyaslamak şart değil, sadece her birinin kendi dönemindeki hizmetlerini takdir etmek gerekir" diyor Collymore. Ona göre, eğer bir futbolcu Lionel Messi, Diego Maradona veya Pele seviyesinde değilse, onu mutlak en büyük olarak adlandırmak her zaman öznel kalacaktır.

Dünya Kupası'nın önemi

Harry Kane şu anda Bayern Münih formasıyla geçen sezon 61 gol atarak kariyerinin en iyi formuna ulaştı. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da üretkenliğini sergilemeye devam ediyor. Çeyrek finalde İngiltere milli takımı, Erling Haaland liderliğindeki Norveç ile karşılaşacak ve bu iki golcünün düellosunun turnuvanın süsü olması bekleniyor.

Eğer Kane, kaptan olarak İngiltere'yi 1966'dan bu yana beklenen ilk büyük kupaya taşıyabilirse, en büyük futbolcu olma iddiası önemli ölçüde güçlenecektir. Şimdilik ise o, Wayne Rooney, David Beckham ve diğer efsanelerle birlikte İngiliz futbolunun "altın fonu"nda yer alan bir yıldız olmaya devam ediyor.

  • Harry Kane, milli takımda 85 golle mutlak rekor sahibi;
  • Peter Shilton'ın 125 maçlık rekoru kırılmak üzere;
  • Dünya Kupası çeyrek finalinde Erling Haaland ile karşılaşma bekleniyor.

Гарри КейнАнглияFutbolЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг Холанд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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