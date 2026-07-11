Haaland - Kane karşılaşması öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

·10·Spor
Haaland - Kane karşılaşması öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinin üçüncü maçında Norveç ve İngiltere milli takımları yarı final bileti için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde her iki takımın muhtemel ilk 11'leri açıklandı.

Tüm dikkatler doğal olarak iki golcüye, Erling Haaland ve Harry Kane'e çevrilmiş durumda. Ancak bu maçta sonucu sadece forvetler değil, orta sahadaki mücadele de belirleyebilir.

Norveç yıldızlarına güveniyor

Norveç kadrosunda Martin Odegaard'ın oyunu yönlendirmesi, Alexander Sorloth ve Erling Haaland'ın ise hücum hattında görev alması bekleniyor.

Antonio Nusa da hızı ve bire birdeki etkinliğiyle İngiltere savunmasına zor anlar yaşatabilir.

İngiltere güçlü bir hücum hattı tercih edebilir

İngiltere kadrosunda Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon ve Harry Kane'in sahaya çıkması bekleniyor.

Orta sahada Declan Rice ve Elliot Anderson'ın görev yapması, savunmanın merkezinde ise John Stones ve Ezri Konsa'nın oynaması muhtemel.

2026 Dünya Kupası. Çeyrek Final

Norveç - İngiltere

Norveç: Nyland, Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Odegaard, Sorloth, Nusa, Haaland.

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Stones, O'Riley, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Maç ne zaman başlayacak?

Norveç ile İngiltere arasındaki çeyrek final mücadelesi TSİ 00:00'da başlayacak.

Bu karşılaşmada Haaland ve Kane'den hangisinin takımını yarı finale taşıyacağı en büyük merak konusu.

Dünya KupasıNorveçİngiltereErling HaalandHarry Kane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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