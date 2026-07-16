Bellingham, Messi'ye karşı oynarken bir gerçeği anladı...

İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Jude Bellingham sonuçtan ziyade Lionel Messinin sahadaki hareketlerinden ne kadar etkilendiğini gizlemedi.

Televizyondaki Messi ve sahadaki Messi

Bellingham'a göre, Messi'nin gücünü televizyondan izlemek ile ona karşı doğrudan oynamak arasında büyük bir fark var.

«İnsanlar onu televizyonda görüp ne kadar güçlü olduğunu anladıklarını sanıyorlar. Ancak sahada ona karşı oynadığınızda bu tamamen farklı bir duygu.»

39 yaşındaki Arjantinli, yarı finalde gol atamadı. Ancak oyunun kader anlarında iki gollü atağı organize ederek Arjantin'in finale çıkmasında kilit rol oynadı.

«Oyunun temposunu kendisi yönetiyor»

İngiliz orta saha oyuncusunu en çok şaşırtan şey, Messi'nin fiziksel hızı değil, oyunu okuma yeteneğiydi.

«Bu yaşta bu kadar zekice hareket eden, bu kadar sakin oynayan başka bir futbolcu görmedim. Gereksiz enerji harcamıyor, oyunun temposunu kendisi yönetiyor.»

Messi, maçın büyük bölümünde enerjisini idareli kullandı. Ancak İngiltere öne geçtikten sonra sağ kanada daha yakın oynamaya ve atakları sıklaştırmaya başladı.

Sonuç olarak Arjantin 85. dakikada skoru eşitledi, uzatma dakikalarında ise galibiyet golünü buldu. Her iki golün asistini de Messi yaptı.

Maçtan önemli anlar Sonuç İngiltere öne geçti 55. dakika Arjantin beraberliği yakaladı 85. dakika Galibiyet golü uzatma dakikaları Maç sonucu Arjantin — 2:1

Bellingham'ın saygısı daha da arttı

Bellingham, Messi'ye bu maçtan önce de büyük saygı duyduğunu ancak aynı sahada top koşturmanın bu düşüncesini daha da pekiştirdiğini söyledi.

«Düne kadar Messi'ye saygı duyuyorsam, artık ona olan saygım daha da arttı.»

Bu itiraf oldukça sembolik görünüyor. Bellingham modern futbolun en güçlü genç liderlerinden biriyken, Messi yaklaşık yirmi yıldır büyük sahnede belirleyici bir etki yaratmaya devam ediyor.

Yarı finalde ise yeni neslin temsilcisi, bir efsaneye karşı oynayarak onun benzersizliğini yakından hissetti.

39 yaşında bile belirleyici etki

Metindeki istatistiklere göre Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol atıp 4 asist yaptı. İngiltere'ye karşı yaptığı iki asist, Dünya Kupalarındaki toplam asist sayısını rekor seviye olan 12'ye çıkardı.

Onun etkisi sadece rakamlardan ibaret değil. Messi ne zaman hızlanacağını, ne zaman topu tutacağını ve ne zaman kilit pası vereceğini neredeyse hatasız hissediyor.

Bellingham'ın dediği gibi, gereksiz hareket etmiyor. Ancak harekete geçtiğinde tüm oyunun çehresi değişiyor.

İngiltere durdu, Messi finale yürüdü

İngiltere finale sadece birkaç dakika uzaklıktaydı. Ancak Arjantin son baskısıyla maçı çevirdi ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Şimdi Messi ve takımı, şampiyonluk için İspanya ile kozlarını paylaşacak. Bellingham ise mağlubiyetin yanı sıra futbol tarihinin en büyük oyuncularından birine karşı oynama tecrübesiyle sahadan ayrıldı.

Sizce Messi'nin en büyük üstünlüğü nedir; tekniği mi, futbol zekası mı yoksa kritik anları sezme yeteneği mi?