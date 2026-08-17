Dani Ceballos Transferi: Napoli Deneyimli Orta Saha İçin Harekete Geçti

İtalya’nın Napoli kulübü, Real Madrid’den ayrılan orta saha oyuncusu Dani Ceballos’u kadrosuna katmak için aktif görüşmelere başladı. Sportal’ın haberine göre Napoli, serbest oyuncu statüsündeki futbolcunun temsilcilerine resmi sözleşme teklifini gönderdi. 30 yaşındaki İspanyol futbolcuyla Serie A’nın başka bir devi de ilgileniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor. haber veriyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, yeni sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Yönetim, futbolcunun bonservis bedeli olmadan, serbest oyuncu statüsünde bulunmasından yararlanmak istiyor. Ceballos’un zengin uluslararası deneyiminin ve Avrupa düzeyindeki maç tecrübesinin İtalyan kulübüne istikrar kazandırması bekleniyor.

Transferde Rekabet Ve Adaylar

Napoli’nin yanı sıra başka kulüpler de futbolcunun hizmetleriyle ilgileniyor. Özellikle Dani Ceballos’un altyapısından yetiştiği Real Betis de oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Ayrıca Juventus da geçen yazdan bu yana İspanyol orta sahanın durumunu takip ediyor.

Buna rağmen bu transferin Juventus için şu anda öncelikli bir hedef olmaması, Torino kulübünün faaliyetlerini bir ölçüde azaltmış durumda. Bu durum, rakipler ciddi bir teklifle ortaya çıkmadan önce Napoli’ye transfer yarışında üstünlük sağlamak için uygun bir fırsat sunuyor. Massimiliano Allegri bu anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Yeni Sezon Öncesi Planlar

Dani Ceballos, bir dönem Real Betis akademisinde yetişti ve daha sonra Real Madrid forması giydi. Sahadaki taktik kontrolü ve yaratıcı bakış açısı, Allegri’nin takımının yerel ligde ve Avrupa arenasındaki hedeflerine şüphesiz katkı sağlayacaktır. Bu seviyede bir futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak, kulübün finansal istikrarını da olumlu etkileyecektir.

Futbolcunun temsilcileri sunulan şartları kabul ederse görüşmelerde kısa süre içinde olumlu bir gelişme yaşanabilir. Napoli şu anda gelecek cumartesi Genoa deplasmanıyla başlayacak 2026-27 Serie A sezonuna hazırlanıyor. Teknik direktör, yeni futbolcuyu yoğun fikstür başlamadan önce takıma adapte etmek istiyor.