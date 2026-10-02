Eski Samsung Galaxy A90 5G akıllı telefondan mini-PC yapıldı

·4·Teknoloji
Eski Samsung Galaxy A90 5G akıllı telefondan mini-PC yapıldı

ixbt.com'un haberine göre, popüler GameRig blog yazarı, eski ve ekranı hasarlı bir Samsung Galaxy A90 5G akıllı telefonu sadece 30 ABD dolarına satın alarak onu tam teşekküllü bir mini bilgisayara dönüştürdü. Bu sıra dışı proje teknoloji meraklılarının dikkatini çekti; çünkü eski cihazlara ikinci bir hayat vermek ve kapasitelerini genişletmek modern IT dünyasında popüler bir trend haline geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aslında 7 nanometre üretim süreciyle üretilen Snapdragon 855 işlemciye, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan bu cihaz, teknik açıdan hala iyi bir potansiyele sahip. Bu dönüşüm sürecinin temelini Samsung DeX modu oluşturdu. Bu özellik, uyumlu Galaxy akıllı telefonlarını monitör, klavye ve fareye bağlayarak tam bir masaüstü arayüzü olarak kullanılmasına olanak tanıyor.

Proje üzerinde çalışırken blog yazarı, önce cihazın tam işlevselliğini test etti ve ardından parçalarına ayırdı. Sonuç olarak akıllı telefon; ana kart, şarj kartı ve batarya olarak ayrıştırıldı. Tüm parçaları kompakt bir şekilde yerleştirmek için özel bir kasa tasarlandı ve 3D yazıcıda basıldı.

Sıra dışı mini bilgisayarın yapısı

Hacmi sadece 0,7 litre olan küçük şaside akıllı telefonun sistem kartı, güç kaynağı, batarya, fabrika soğutma sistemi ve USB hub başarıyla yerleştirildi. Ayrıca cihazı rahatça kontrol etmek için kasaya ayrı bir güç düğmesi de eklendi.

Yeni görünümüyle mini bilgisayar, yetenekleriyle birçok kişiyi şaşırttı. Özellikle bu modifiye edilmiş sistem, Minecraft oyununu saniyede 400 karenin (FPS) üzerinde bir hızla sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı. Bu durum, mobil işlemcilerin zaman geçse bile nasıl yüksek performans gösterebileceğini açıkça ortaya koydu.

Uzmanlar ve kullanıcı eleştirileri

Buna rağmen, söz konusu proje internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı ve bazı endişeleri beraberinde getirdi. Özellikle uzmanlar, soğutma sisteminin yapısına itiraz etti. Kasada hava sirkülasyonunu sağlayacak özel havalandırma deliklerinin bulunmaması, gelecekte cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir.

Ayrıca, bataryanın bu kadar dar ve kapalı bir alana yerleştirilmesi de eleştirildi. Bazı ağ kullanıcıları, güvenliği sağlamak adına dahili bataryadan vazgeçilip harici bir güç kaynağı kullanılmasının daha uygun olacağını belirttiler.

SamsungMini-PCMinecraftSnapdragonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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