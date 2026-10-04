Apple, iPhone 18 Pro Max sahiplerini uyardı: akıllı telefonun değiştirilmesi gerekiyor

·3·Teknoloji
Apple, iPhone 18 Pro Max sahiplerini uyardı: akıllı telefonun değiştirilmesi gerekiyor

Apple, ABD'deki AT&T hücresel ağını kullanan bazı iPhone 18 Pro Max sahipleri için ciddi bir sorun yaşandığını doğruladı. ixbt.com'un haberine göre, bu arıza nedeniyle akıllı telefonlar bağlantıyı tamamen kaybediyor ve basit yazılım güncellemeleriyle düzeltilemiyor. Bu durum binlerce kullanıcı için beklenmedik zorluklara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların açıklamasına göre, cihaz bu hatayla karşılaştıysa doğrudan değiştirilmesi gerekiyor. Yazılımı yeniden yüklemek veya diğer yöntemler bu durumda yardımcı olmuyor. Mağdur kullanıcıların resmi servis merkezlerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Önleyici tedbirler ve güncellemeler

Hasarlı cihazları kurtarmak mümkün olmasa da, Apple sorunun diğer kullanıcılara yayılmasını önlemeye çalışıyor. Bu amaçla şirket, özel bir iOS 27.0.1 işletim sistemi güncellemesi ve AT&T operatörü için özel bir ayar paketi yayınladı.

Şirketin tavsiyesine göre, tüm iPhone 18 Pro Max sahiplerinin «Ayarlar» → «Genel» → «Yazılım Güncelleme» bölümünden iOS 27.0.1 sürümünü acilen yüklemeleri gerekiyor. Operatör ayarları ise AT&T abonelerine iki hafta içinde otomatik olarak ulaşacaktır. Manuel olarak da kontrol edilebilir.

Sorunun nedenleri gizli tutuluyor

Şu an için Apple, bu arızanın kesin nedenlerini açıklamadı. Söz konusu durumun yalnızca ABD'deki AT&T ağındaki iPhone 18 Pro Max modellerinde görüldüğü belirtiliyor. Diğer mobil operatörler ve diğer iPhone modelleri bu sorundan etkilenmedi.

Uzmanlar cihazlardaki donanım farklılıklarına dikkat çekiyor. Özellikle ABD için üretilen iPhone 18 Pro Max modelleri Qualcomm Snapdragon X80 modemini kullanıyor. Diğer ülkeler için tasarlanan versiyonlar ise Apple tarafından üretilen özel bir C2 modeme sahip. Ancak bu farklılıkların AT&T ağındaki arızaya neden olup olmadığı henüz net değil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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