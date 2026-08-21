Mattia Perin'in Palermo'ya transferindeki engeller aşıldı

Matteo Moretto ve GOAL.com'un aktardığı bilgilere göre, kaleci Mattia Perin'in Juventus'tan SS Palermo'ya transferi son saatlerde olumlu yönde ilerledi. Taraflar arasındaki görüşmeler hız kazanırken anlaşmanın tamamlanması için adımlar atılıyor. Bu transfer, Torino ekibindeki diğer değişiklikler ve kaleci rekabeti göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Juventus yönetimi arasında dün gece yoğun bir iletişim trafiği yaşandı. Görüşmelerin temel amacı, Bianconeri'nin mali taleplerini düşürmek ve anlaşmayı hızlandırmaktı. Kulüp yönetimi, oyuncusuna duyduğu saygı ve yıllar boyunca gösterdiği bağlılığın karşılığı olarak onu uygun şartlarla göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Taraflar arasındaki görüşmeler ve kulüplerin planı

Şu anda Juventus ve Palermo yönetimleri arasındaki iletişim sürüyor. Amaç, en kısa sürede nihai anlaşmaya varmak ve sözleşme imzalama sürecini resmîleştirmek. Bu transferin gerçekleşmesi, Sicilya ekibinin yeni sezondaki hedefleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor; zira deneyimli kaleci savunma hattına önemli bir güven katacak.

Bununla birlikte, Torino ekibinin kalecileriyle ilgili diğer planları da gündemde. Özellikle Michele Di Gregorio'nun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. O da yaz transfer döneminde takımdan ayrılırsa Juventus alternatif seçenekleri değerlendirmeye başlayacak.

Transfer piyasasındaki olası sonraki adımlar

Juventus kalecilerinden birini kaybederse kulüp, SS Lazio'nun oyuncusu Mandas'ı transfer etme seçeneğini değerlendirecek. Mandas, Vicario'nun yedeği olarak takıma katılabilir. Transfer piyasasındaki bu zincirleme reaksiyon, Serie A'daki diğer kulüplerin yanı sıra Torino ekibinin kadro yapılanmasını da etkileyecek.

Mattia Perin'in Palermo'ya transferi, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmanın yanı sıra kulüpler arasındaki karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini güçlendirecek. Transferle ilgili resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.