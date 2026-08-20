Inter hisselerinin bir kısmı satılabilir

İtalya’nın saygın yayın organlarından Corriere della Sera’nın aktardığı bilgilere göre, ABD merkezli Oaktree fonu, Milano kulübü Inter’in azınlık hisselerini satma seçeneklerini ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu yaz arasındaki dönemde, yatırımcı grubuna katılmak isteyen çeşitli taraflardan çok sayıda teklif geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yayına göre, Nerazzurri’nin hisselerini satın almakla ilgilenenler arasında büyük yatırım fonlarının yanı sıra dünyanın önde gelen iş hanedanlarının sermayesini yöneten yerli ve yabancı aile ofisleri de bulunuyor. Oaktree yönetimi şu anda gelen tüm teklifleri dikkatle inceliyor ve önümüzdeki haftalarda potansiyel alıcılarla görüşmeleri daha da yoğunlaştırması bekleniyor.

Kulübün değeri ve finansal başarıları

Oaktree yönetimi altında son iki yılda yürütülen verimli çalışmalar sonucunda kulüp yeniden kâr eden bir kuruluş hâline geldi. Ayrıca bu dönemde, takımın kendi stadını inşa etmeye başlamak için resmî izin de alındı. Azınlık hissesinin satışı, Amerikan fonuna yürütülen çalışmaların sonuçlarını finansal açıdan değerlendirme fırsatı verecek.

Yeni bir hissedarın ortaya çıkması, gelecekte kulübün kalan tüm hisselerinin satışı için bir tür “taban fiyat” belirlenmesini sağlayacak. Başka bir deyişle, mevcut işlemde kulübe biçilecek değer, gelecekteki tam satış için asgari başlangıç noktası işlevi görecek.

Piyasa değeri ve gelecek planları

Forbes’un değerlendirmesine göre, borçlar dâhil Inter kulübünün toplam değeri yaklaşık 1,5 milyar avro. Analiz ajansı Football Benchmark ise bu rakamı biraz daha yüksek, yaklaşık 2,1 milyar avro olarak hesapladı. Oaktree fonunun bu iki değer arasındaki bir tutar üzerinden hareket etmesi bekleniyor.

Ancak nihai tutar, yatırımcıların sayısına, türüne ve hangi tür hissenin satılacağına bağlı olarak değişebilir. Yeni ortağa hangi yönetim yetkilerinin verileceği de nihai anlaşmayı etkileyebilir. Oaktree, kulübün toplam değerini gelecekte doğru şekilde belirlemek için tüm teklifleri ayrıntılı biçimde incelemeyi sürdürüyor.