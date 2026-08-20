Aston Villa, Fikayo Tomori'yi kadrosuna katmak istiyor

İngiltere'nin Aston Villa kulübünde teknik direktör Unai Emery, takımın savunma hattını yeniden yapılandırma çalışmalarına başladı. İddialara göre ekibin kilit stoperlerinden Ezri Konsa'nın kariyerine Londra temsilcisi Arsenal'de devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle transfer piyasasında harekete geçen Birmingham kulübü, onun yerine İtalya'nın Milan takımında forma giyen Fikayo Tomori'yi başlıca aday olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Arsenal, İngiltere Milli Takımı oyuncusu için 50 milyon avronun üzerinde ödeme yapmaya hazır. Londra ekibi, bu transferle William Saliba ve Jurrien Timber'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle oluşan boşluğu doldurmayı hedefliyor. Aston Villa ise savunma hattındaki kaybı önlemek için hızlı adımlar atıyor.

Milan değişime hazır

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fikayo Tomori de Villa Park'a taşınmaya sıcak bakıyor ve diğer seçeneklere kıyasla bu ihtimali tercih ediyor. Taraflar arasında ilk görüşmeler başlarken, önümüzdeki günlerin transferin geleceğini belirlemede kritik rol oynaması bekleniyor.

Milan'da ise Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından büyük bir değişim dönemi yaşanıyor. Geçen sezon Serie A'yı beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan İtalyan devi, kadrosunu yenilemeye başladı. Portekizli teknik adamın planlarında yer almayan Fikayo Tomori ile orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'ya yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilecekleri bildirildi.

Tomori'nin Premier Lig deneyimi

Milan, İngiliz futbolcu için yaklaşık 10-15 milyon avro talep edebilir. İtalyan kulübü, elde edilecek geliri başka bir stoper transferinde kullanmak istiyor. Tomori'nin daha önce Chelsea forması giydiğini ve bir dönem Brighton, Hull City ile Derby County'de kiralık olarak oynadığını da hatırlatalım.

Tomori, İtalya'daki kariyeri boyunca 2021/22 sezonunda Serie A şampiyonluğu ve 2024/25 sezonunda İtalya Süper Kupası kazandı. Bu başarı deneyimi, Aston Villa yönetiminin dikkatini çekti. İngiliz ekibi, geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki başarısının ardından bu yıl Şampiyonlar Ligi mücadelelerine ciddi şekilde hazırlanıyor.