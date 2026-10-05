Moskova'da bir adam taksi ve polis araçlarının üzerine atladı (video)

Moskova'daki Alekseyevskaya metro istasyonu yakınında bir adam, taksi ve polis aracı da dahil olmak üzere birçok aracın üzerine atlayarak kargaşa çıkardı. Yerel basında çıkan haberlere göre olay bu şekilde gerçekleşti.

Olayın, bir BMW sürücüsünün taksinin yolunu kestiğini iddia edip onu geçmeye çalışmasının ardından başladığı belirtildi. Adam aracından inerek yoldaki diğer araçların üzerine atlamaya başladı.

Görgü tanıkları, adamın kendisini 'İvanov İvan Andreyeviç' olarak tanıttığını söyledi. Adam, oyuncu olduğunu, ünlü olduğunu ve o sırada film çektiğini iddia etti.

Onun bu 'gösterisi'nden taksi ve diğer araçların yanı sıra polis aracı da nasibini aldı. Adam, bir sonraki atlayışında kolluk kuvvetlerine ait aracın üzerine çıkınca gözaltına alındı.

Moskova 24'ün haberine göre, adam olay sırasında yaptıklarını telefonuna kaydetti ve ardından polis merkezine götürüldü. Bazı haberlerde zorunlu psikiyatrik tedaviye sevk edildiği belirtildi.