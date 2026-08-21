Yan Diomande, Yamal ile karşılaştırılıyor: Steve McManaman’ın görüşü

İspanya La Liga’sında genç yıldızlar arasındaki rekabet ve benzerlikler, futbol kamuoyunun sürekli ilgisini çekiyor. Real Madrid’in 140 milyon avroluk büyük transferi Yan Diomande ile Barcelona’nın yetenekli altyapı oyuncusu Lamine Yamal arasındaki kaçınılmaz karşılaştırmalar futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu iki genç yeteneğin 2026-2027 sezonunda El Clasico rekabetinin farklı taraflarında yer alarak İspanya ligine damga vurması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre Real Madrid’in eski futbolcusu Steve McManaman, ESPN’e verdiği röportajda Yan Diomande ile Lamine Yamal’ın potansiyellerini değerlendirdi ve şu anda Katalan temsilcisinin daha üstün olduğunu açıkça kabul etti. McManaman, Lamine Yamal’ın şu an Yan Diomande’den çok daha üst düzey bir performans sergilediğini belirtti.

Lamine Yamal’ın eşi benzeri görülmemiş yükselişi

Barcelona’nın forveti Lamine Yamal, 2023’te 15 yaşında başlayan rekorlarla dolu yükselişi sayesinde La Liga’nın gerçek yıldızlarından biri hâline geldi. İspanya Milli Takımı’nın oyuncusu, geçen süreçte lig şampiyonlukları, Golden Boy ödülü, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Katalan kulübünde geçen sezon sakatlıklara rağmen 24 gol atan ve çok sayıda asist yapan Yamal, Lionel Messi ile karşılaştırılmaya başlandı. Oyun seviyesi ve istikrarı, Steve McManaman da dâhil olmak üzere futbol uzmanları tarafından özellikle takdir ediliyor.

Diomande’nin Real Madrid’deki zorlu sınavı

Öte yandan Real Madrid de geleceğe büyük umutlarla bakarak RB Leipzig’den Fildişi Sahilli genç kanat oyuncusu Yan Diomande’yi kadrosuna kattı. İspanyol devi bu transfer için önemli bir bedel ödedi ve futbolcunun Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla birlikte forma giymesi bekleniyor.

Lamine Yamal’dan sekiz ay büyük olan Diomande de aynı şekilde olağanüstü bir yetenek olarak görülüyor. Ancak Santiago Bernabéu’daki performansı, Katalonya’daki gibi yakından takip edilecek ve baskıdan kaçmak mümkün olmayacak.

McManaman’ın tavsiyesi ve gelecekteki rekabet

Steve McManaman, bu karşılaştırmaların ve baskının olumlu karşılanması gerektiğini vurguladı: “Lamine şu anda ondan çok daha üstün. Onu yaklaşık 20 yıl önce Leganés’te oynarken gördüm; bu seviyeye nasıl ulaştığına inanmak zor.” Eski futbolcuya göre modern futbolda bu kadar yüksek bonservis bedelleri ve karşılaştırmalar artık olağan hâle geldi.

McManaman, Yamal’ın çok genç yaşına rağmen büyük başarılara imza attığını ve muazzam bir deneyim kazandığını hatırlattı. Bu nedenle Yan Diomande, Lamine Yamal’ın istikrarını ve başarılarını kendisine örnek almalı ve bu rekabeti olumlu karşılamalı.