José Mourinho, Lamine Yamal'ı neden Real Madrid'e getirmeyeceğini açıkladı

Madrid ekibi Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'ya göre, Barcelona yıldızı Lamine Yamal transfer piyasasına çıkarılsa bile onu takımına katmakla ilgilenmiyor. Goal.com'un haberine göre Portekizli teknik adam, Santiago Bernabéu'daki mevcut kadronun yeterince güçlü olduğunu ve başka futbolculara ihtiyaç duymadığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Lamine Yamal, kariyerinde üç La Liga şampiyonluğu kazandı; ayrıca Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonu unvanlarına sahip. Geçen sezon 45 maçta 45 gole katkı sağlayan genç yetenek, 2026 Ballon d'Or ödülünün en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

José Mourinho'nun net tavrı ve transfer politikası

El Chiringuito'nun sorusunu yanıtlarken José Mourinho, Katalan kulübünün oyuncusunu takımında görmek istemediğini açıkça belirtti. Teknik adama göre bu yaşta uluslararası düzeyde büyük başarılara ulaşmak nadir görülen bir durum olsa da Real Madrid kadrosu kusursuz ve kendisi oyuncularına tamamen güveniyor.

Mourinho'nun bu kadar sakin ve kendinden emin hareket etmesinde, kulübün yaz transfer dönemindeki büyük yatırımlarının da payı bulunuyor. Real Madrid, RB Leipzig'den Yan Diomande'yi rekor sayılabilecek 140 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Vinicius Junior, Arsenal'in ilgisine rağmen Madrid'de kalmaya karar verdi.

Yan Diomande'nin gelişi ve Barcelona'nın durumu

Yeni transfer hakkında konuşan Mourinho, iki kanatta da oynayabilen hızlı ve agresif bir futbolcu bulmanın zor olduğunu, Yan Diomande'nin tam olarak takımın ihtiyaç duyduğu profile sahip bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte Portekizli teknik adam, yoğun rekabete rağmen Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın çalışmalarını olumlu değerlendirdi.

Katalan kulübünde Robert Lewandowski Chicago Fire'a, Ferran Torres ise Paris Saint-Germain'e transfer olmuş olsa da José Mourinho, Hansi Flick, Deco ve futbolcuların harika bir iş çıkardığını kabul etti.