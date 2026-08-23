Melikuziev'in bir sonraki maçı kiminle? Menajer açıklık getirdi

·41·Spor
Melikuziev'in bir sonraki maçı kiminle? Menajer açıklık getirdi

Sosyal medyadaki haber yalanlandı: Özbek boksör için başka bir rakip düşünülüyor

Ünlü Özbek boksör Bektemir Melikuziev'in bir sonraki maçıyla ilgili sosyal medyada yayılan haberlere açıklık getirildi.

Daha önce bazı kanallarda 29 yaşındaki boksörün 31 Ekim'de Suudi Arabistan'da Meksikalı Armando Resendiz ile ringe çıkacağı yönünde bilgiler yer almıştı.

Ancak bu haber Bektemir Melikuziev tarafından doğrulanmadı.

1. Resendiz ile maç olmayacak

İnsider Jalol Ahmedov, bu konuyla ilgili Melikuziev'in menajeri Alik Frolov ile görüştü.

Menajerler yayılan haberi yalanladı.

«Bektemir Melikuziev ve Armando Resendiz maçının 31 Ekim'de Suudi Arabistan'da gerçekleşeceği yönünde bazı kanallarda yayılan haber üzerine menajerlerle iletişime geçtim. Haberi yalanladılar ve Jaime Munguia ile görüşme halinde olduklarını belirttiler», — dedi Ahmedov.

Böylece, şu an için Melikuziev — Resendiz maçı hakkındaki bilgiyi resmi bir plan olarak kabul etmek için bir temel bulunmuyor.

2. Melikuziev için Jaime Munguia seçeneği ortaya çıktı

Dikkat çekici olan, Özbek boksörün ekibinin başka bir rakip üzerinde çalıştığının öğrenilmesi.

Onlar Jaime Munguia seçeneğini değerlendiriyor.

Munguia, profesyonel boksta büyük bir isim yapmış Meksikalı bir boksördür. Eğer bu maç organize edilirse, Melikuziev'in kariyerindeki en ciddi sınavlardan biri olabilir.

Şimdilik iki taraf arasındaki müzakerelerin hangi aşamada olduğu ve maçın kesin tarihi hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

3. 31 Ekim tarihi de doğrulanmadı

Sosyal medyada yayılan haberde sadece rakip değil, maçın tarihi ve yeri de belirtilmişti.

Buna göre:

Bilgi

Yayılan haber

Mevcut durum

Rakip

Armando Resendiz

Yalanlandı

Tarih

31 Ekim

Resmi onay yok

Yer

Suudi Arabistan

Resmi onay yok

Değerlendirilen rakip

Jaime Munguia

Yani, şu an için Melikuziev'in bir sonraki maçıyla ilgili en önemli bilgi — Resendiz seçeneğinin reddedildiği ve Munguia ile maç yapılması için çalışıldığıdır.

4. Munguia seçeneği neden ilginç?

Eğer Melikuziev — Munguia maçı organize edilirse, bu Özbek boksör için ciddi yankı uyandıracak bir karşılaşma olacaktır.

Melikuziev profesyonel ringde kendisini üst düzey rakiplere karşı sınıyor. Munguia ile olası bir maç ise kariyerinde yeni bir aşama başlatabilir.

Ancak şimdilik bunun sadece müzakere edilen bir seçenek olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.

Sonuç

Bektemir Melikuziev'in 31 Ekim'de Suudi Arabistan'da Armando Resendiz ile maç yapacağı haberi doğrulanmadı.

Melikuziev'in menajeri Alik Frolov ile görüşen insayder Jalol Ahmedov'a göre, bu bilgi yalanlandı.

Şu anda Özbek boksörün ekibi Jaime Munguia ile maç organize etme seçeneği üzerinde çalışıyor.

Şimdi asıl soru şu: Melikuziev, Munguia ile ringde karşılaşacak mı? Bu konuda resmi onay henüz bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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