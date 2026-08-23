“Hoş geldin, Enzo!”: Etihad’da Maresca için dev pankart açıldı

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun 1. haftası kapsamında son şampiyon Manchester City kendi sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Maçın başlangıcından önce Manchester taraftarları, takımın yeni teknik direktörü Enzo Marescaiçin etkileyici bir koreografi hazırladı.

Etihad Stadyumu tribünlerinde İtalyan teknik adamın resminin bulunduğu dev bir pankart açıldı. Pankartta: “Geri döndüğün için mutlu, hoş geldin Enzo” yazan sıcak bir mesaj yer aldı.

Tanıdık duvarlar: Maresca ve City arasındaki bağ

Enzo Maresca, “City” sistemi için yabancı bir isim değil:

Gençlerle başarı: Teknik direktör daha önce Manchester Cityaltyapısında teknik direktör olarak başarılı bir dönem geçirmişti;

Guardiola okulu: Daha sonra Pep Guardiola'nın teknik ekibine katılarak kulübün kazandığı birçok başarıda pay sahibi olmuştu.

Sahada soğuk duş: İlk yarıda konuk ekip önde

Taraftarların coşkulu karşılamasına rağmen, mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekip için beklendiği kadar kolay geçmedi:

Tavernier'in golü: Karşılaşmanın 26. dakikasında Bournemouth oyuncusu Marcus Tavernier hızlı ve şık bir kombinasyonu isabetli bir vuruşla tamamlayarak skoru açtı;

İlk yarı sonucu: Takımlar devre arasına konuk ekibin sürpriz 0-1'lik üstünlüğüyle girdi.

Şimdi Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'nin ikinci yarıda maçı çevirmek ve sezona başarılı bir başlangıç yapmak için taktiksel anlamda ciddi değişiklikler yapması gerekiyor.