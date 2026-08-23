200. maç: Erling Haaland, Manchester City formasıyla dalya dedi

·36·Spor
200. maç: Erling Haaland, Manchester City formasıyla dalya dedi

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında Bournemouth'u ağırladı ve 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti aldı. Bu karşılaşma, takımın yıldız ismi Erling Haaland için kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Kulübün basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Norveçli golcü Bournemouth karşısında Manchester Cityformasıyla çıktığı 200. resmi maçını geride bıraktı.

Yeni imaj ve Etihad'da ilgi odağı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Haaland, sadece ulaştığı sayı ile değil, imajındaki köklü değişiklikle de dikkatleri üzerine çekti:

  • Kısa saç stili: Yıldız oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen uzun saçlarından vazgeçerek sahaya yeni kısa saç stiliyle çıktı;

  • Galibiyetle gelen kutlama: Karşılaşma City için kolay geçmese de, son dakikalarda gelen gollerle 2-1 kazanan ekip, Haaland'ın bu özel gününü galibiyetle taçlandırdı.

2022'den beri durdurulamayan gol makinesi: Haaland'ın istatistikleri

Norveçli golcü, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan Etihad'a transfer olmuştu. O günden bu yana dünya futbolunda eşine az rastlanır bir verimlilik sergiledi:

  • Maç sayısı: 200 resmi maç;

  • Atılan gol: 162 gol;

  • Asist sayısı: 30 asist;

  • Toplam katkı: Manchester Cityformasıyla çıktığı 200 maçta toplam 192 gole doğrudan katkı (gol + asist).

Haaland'ın bu istatistikleri, onu modern futbol tarihinin en tehlikeli ve üretken santrforlarından biri olarak bir kez daha kanıtlıyor.

Erling HaalandManchester CityPremier LigFutbolTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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