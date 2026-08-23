Süper başlangıç: Salah golü attı, Shomurodov penaltı kazandırdı ve golü attı (video)

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Süper başlangıç: Salah golü attı, Shomurodov penaltı kazandırdı ve golü attı (video)

Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanan Trabzonspor — İstanbul Başakşehir derbisi, ilk yarının başındaki yoğun mücadele, Mohamed Salah'ın golü ve Eldor Shomurodov'un kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitlediği anlara dair hızlı analiz makalesi:

Shomurodov'dan cevap: Eldor Trabzon'da penaltı kazandırdı ve golünü attı!

Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında Özbek futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele başladı. Trabzon şehrinde ülkenin köklü kulübü Trabzonspor ile Özbekistan Milli Takımı'nın yıldızlarının forma giydiği İstanbul Başakşehir arasındaki karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda ve gollerle başladı.

İlk 11'de sahaya çıkan Özbek golcü Eldor Shomurodov maçın hemen başında yeteneğini konuşturarak takımı adına kritik bir gole imza attı.

Salah'ın hızlı golü ve Shomurodov'un ustalığı

Maçın ilk dakikalarından itibaren sahada kıran kırana bir mücadele yaşandı:

  • 10. dakika (1:0): Ev sahibi ekipte etkili olan Mohamed Salah rakip fileleri havalandırarak Trabzonspor'u öne geçirdi;

  • 19. dakika (1:1): Golden sonra yüklenen Başakşehir'in forveti Eldor Shomurodov rakip ceza sahası içinde etkili oldu ve penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Özbek forvet, 11 metrelik vuruşu soğukkanlılıkla gole çevirerek skora denge getirdi.

Sahada bir diğer Özbek yetenek olan orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev de ilk 11'de aktif bir şekilde hücum organizasyonlarında yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Türkiye Süper Ligi. 2. Hafta

  • Trabzonspor — İstanbul Başakşehir 1:1 (İlk yarı devam ediyor)

  • Goller: Mohamed Salah (10) — Eldor Shomurodov (19, pen.).

  • Trabzonspor: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Şimşir, Onuachu.

  • İstanbul Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ, Fayzullayev, Shomurodov.

Mücadele çok yüksek tempoda devam ediyor ve her iki takım da galibiyet için hücum futbolu sergiliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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