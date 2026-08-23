Cejudo, Dvalishvili'yi mağlup etti: RAF 12 turnuvasının tüm sonuçları

ABD'nin Cleveland şehri, serbest güreş ve karma dövüş sanatları yıldızlarının katıldığı sansasyonel RAF 12 (Real American Freestyle) turnuvasına ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok beklenen ana maçında UFC yıldızları ve eski şampiyonları — serbest güreş Olimpiyat şampiyonu Henry Cejudo ile Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve taktiksel geçen mücadelede Henry Cejudo, üstün yeteneklerini sergileyerek Merab Dvalishvili'yi 4-0 mağlup etti ve RAF organizasyonunun yeni hafif sıklet şampiyonu oldu.

Güreş efsaneleri ve UFC yıldızlarının karşılaşması

Turnuva kartı sadece ana maçla değil, aynı zamanda diğer birçok süper karşılaşmayla da hayranların dikkatini çekti:

Jordan Burroughs'un ezici üstünlüğü: Serbest güreş Olimpiyat ve çoklu dünya şampiyonu Jordan Burroughs UFC dövüşçüsü Sean Brady'ye hiçbir şans tanımadı — 11-0;

Gable Steveson ve Tyron Woodley'nin zaferi: Olimpiyat şampiyonu Gable Steveson rakibini 6-0 mağlup ederken, eski UFC şampiyonu Tyron Woodley puan farkıyla Joaquin Buckley'i (14-8) yendi;

Asu Almabayev'in mağlubiyeti: Kazakistanlı UFC dövüşçüsü Asu Almabayev, Johnny DiJulius'a karşı çıktığı maçta 0-10 kaybetti.

RAF 12 turnuvasının tüm resmi sonuçları:

Hafif sıklet şampiyonluk maçı: Henry Cejudo — Merab Dvalishvili (4-0)

Jordan Burroughs — Sean Brady (11-0)

Gable Steveson — Anthony Cassioppi (6-0)

Kadınlar orta sıklet şampiyonluğu: Kennedy Blades — Reese Larramendi (11-0)

Max McEnelly — Bo Nickal (3-1)

Orta sıklet şampiyonluk maçı: Jason Nolf — Evan Wick (11-1)

Jesse Mendez — Vladimer Khinchegashvili (7-2)

Yarı orta sıklet şampiyonluk maçı: David Carr — Taimuraz Salkazanov (5-4)

Johnny DiJulius — Asu Almabayev (10-0)

Tyron Woodley — Joaquin Buckley (14-8)

Masanosuke Ono — Ben Davino (4-0)

Cleveland'daki turnuva, serbest güreş minderinde MMA yıldızlarının karşılaşmasının hayranlar için ne kadar ilgi çekici olduğunu bir kez daha kanıtladı.