İlk maçta 5:0: Barcelona deplasmanda Elche'yi dağıttı (video)

İspanya Ligi'ndeki yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Barcelona deplasmanda Manuel Martinez Valero Stadyumu'na konuk oldu. Elche'ye karşı oynanan 2. hafta mücadelesi, Katalan ekibinin mutlak üstünlüğüyle geçti ve 5-0'lık farklı bir galibiyetle sona erdi.

Maçta takımın yıldızlarının yanı sıra yeni transferler de kendilerini göstererek taraftarlara gerçek bir gol şovu sundular.

Raphinha ve Fermin'den duble, Adeyemi'den ilk gol

Katalanlar ilk dakikalardan itibaren rakibini kendi ceza sahasına hapsetti:

14. dakika (0:1): Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru açtı;

45+3. dakika (0:2): İlk yarının uzatma dakikalarında takımın yeni transferi Karim Adeyemi Barça formasıyla çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı;

67. dakika (0:3): İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Raphinha maçtaki dublesini tamamladı;

71 ve 79. dakikalar (0:4, 0:5): Orta saha oyuncusu Fermin Lopez 8 dakika içinde iki kez fileleri sarsarak maçın sonucunu belirledi.

Ayrıca 65. dakikada oyuna giren bir diğer yeni transfer Anthony Gordon Fermin'in gollerine 2 asist yaparak debutunu verimli bir performansla süsledi.

Maç raporu ve kadrolar:

La Liga. 2. hafta

Elche — Barcelona 0:5

23 Ağustos. Manuel Martinez Valero Stadyumu

Goller: Raphinha (14 pen., 67), Adeyemi (45+3), Fermin Lopez (71, 79).

Elche: Dituro, Sangare, Chust, Redondo (Bigas, 81), Affengruber, Valera, Morente (Cepeda, 64), Villar, Aguado (Netu, 64), Houary (Buonanotte, 64), Nino (Ponce, 69).

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Christensen, Eric Garcia, Martin, Gavi (Pedri, 45), Bernal (Kounde, 80), Yamal (Gordon, 65), Fermin Lopez, Raphinha (Cancelo, 80), Adeyemi (Olmo, 65).

Sarı kart: Houary (33, Elche).

Barcelona, bu mücadeledeki güvenli ve hatasız oyunuyla yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu ilk maçtan gösterdi.