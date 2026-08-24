Amorim'in ilk maçında galibiyet: Rabiot, Torino'da Milan'a 3 puanı getirdi (video)

İtalya Serie A'nın yeni sezonunun ilk haftası, Milan kulübü için önemli olaylara sahne oldu. Takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetimindeki ilk resmi maçında 'Rossoneri', deplasmanda Torino'nun köklü kulübü Torino ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla önemli bir geri dönüş galibiyeti elde etti.

Maçın kaderini, Portekizli teknik adamın ikinci yarıdaki başarılı taktiksel değişiklikleri ve yedek kulübesinden oyuna dahil olan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiotbelirledi.

2 dakikalık 'yıldırım harekatı': Cissé ve Rabiot'dan art arda goller

İlk yarıda her iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, ikinci yarıda Milan hücumda vites yükseltti:

56. dakikada kırılma anı: Amorim, aynı anda Adrien Rabiot ve Luka Modrić'i oyuna alarak orta sahanın kontrolünü tamamen eline aldı;

64. dakika (0-1): Rabiot'nun şık ve isabetli pasının ardından Cissé skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi;

66. dakika (0-2): Sadece iki dakika sonra Adrien Rabiot rakip fileleri havalandırarak Milan'ın üstünlüğünü perçinledi;

90+3. dakika (1-2): Uzatma dakikalarında Torino forveti Che Adams farkı bire indirse de bu, ev sahibi ekibin puan almasına yetmedi.

Sarri'nin Atalanta'sı da sezona başarılı bir başlangıç yaptı

Haftanın bir diğer dikkat çekici maçında, teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarrigetiren Bergamo ekibi Atalanta kendi sahasında Sassuolo'yu mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Maç raporu ve kadrolar:

Serie A. 1. Hafta

Torino — Milan 1:2

23 Ağustos

Goller: Che Adams (90+3) — Cissé (64), Adrien Rabiot (66).

Torino: Mascardi, Ciammaglichella (Abuhilol, 81), Comuzzo (Kulenovic, 85), Vlasic, Gineitis, Ismajli, Casadei (Adams, 70), Coco, Pedersen (Fortini, 70), Simeone (Njie, 70), Fitz-Jim.

Milan: Maignan, Hila (Gabbia, 76), de Winter, Loftus-Cheek (Modric, 56), Musah, Pavlovic, Cissé (Saelemaekers, 66), Estupinan (Bartesaghi, 66), Jashari (Rabiot, 56), Chukwueze, Ramos.

Ruben Amorim'in Milan başındaki ilk resmi maçı galibiyetle sonuçlandı ve takım, yeni sezonda Scudetto'nun en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı.