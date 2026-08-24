Galibiyet tatmin etmedi: Flick, Barcelona'nın önemli eksikliğini açıkça belirtti

Katalan Barcelona kulübü, La Liga'da yeni sezona deplasmanda Elche karşısında alınan 5-0'lık farklı ve parlak bir galibiyetle başladı. Raphinha ve Fermin Lopez'in dubleleri, yeni transfer Adeyemi'nin golü ve Gordon'un etkili oyunu, Katalan ekibine güvenli bir 3 puan kazandırdı.

Ancak tabeladaki farklı skora rağmen, "Blaugrana"nın Alman teknik direktörü Hans-Dieter Flick basın toplantısında öğrencilerinin sergilediği oyundan tam anlamıyla memnun kalmadığını ve takımın hala gelişmesi gereken yönleri olduğunu vurguladı.

"İkinci yarıda topa daha fazla hakim olmalıydık"

Uzman isim, maçtaki olumlu sonucu kaydetmenin yanı sıra top hakimiyeti konusundaki eleştirilerini de gizlemedi:

"Oyunu daha fazla kontrol etmemizi isterdim ancak Elche de bu konuda oldukça iyi iş çıkardı. Özellikle ikinci yarıda topa daha fazla sahip olmalıydık. Buna rağmen beş gol attık ve kalemizi gole kapattık. Takımımızın seçtiği futbol tarzı hoşuma gidiyor", dedi Flick.

Ayrıca Alman teknik adam takım dengesine değinerek, antrenmanlardaki olumlu değişimlerin resmi maçlarda da istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ekledi:

Bütünlük talebi: "Antrenmanlarda çok fazla olumlu yön görüyorum, tam olarak istediğim bu. Ancak durmamalı ve gelişmeye devam etmeliyiz. Hem hücumda hem de savunmada bir bütün olarak hareket etmemiz şart".

Sıradaki sınav: Athletic Bilbao'ya karşı merkez mücadele

Katalanları önlerinde ciddi bir sınav bekliyor:

Maçın tarihi ve saati: 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece Barcelona, kendi sahasında Bask bölgesinin köklü kulübü Athletic Bilbao 'yu ağırlayacak;

Başlama saati: Mücadele Taşkent saatiyle gece 00:00 'da başlayacak.

Flick'in öğrencileri, kendi sahalarındaki ilk maçta da farklı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.