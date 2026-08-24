Pakhtakor'da değişim: Artikhodjayev kulüpten ayrılabilir

İş insanı Jahongir Artikhodjayev, Pakhtakor kulübü ile iş birliğini sonlandıracağını açıkladı. Alisher Nikimbayev, kulüp çalışanlarından aldığı bilgilere dayanarak bu haberi kendi Telegram kanalında duyurdu.

Kulüp çalışanlarının belirttiğine göre, bu karar kendilerine bugün, 24 Ağustos tarihinde tebliğ edildi. Kararın nedenleri ve kulüp yönetiminde bundan sonra ne tür değişiklikler olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alisher Nikimbayev'e göre, Jahongir Artikhodjayev'in Pakhtakor'dan ayrılması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bu sürecin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesi öngörülmüyordu.

Şu an için Pakhtakor'un gelecek planlarının ne olacağı belirsiz. Takımın Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmasına yaklaşık üç hafta kaldı.