Jahongir Vohidov Abu Dabi'deki uluslararası turnuvanın galibi oldu

·66·Spor
Jahongir Vohidov Abu Dabi'deki uluslararası turnuvanın galibi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde 15-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen geleneksel ve prestijli 32. Abu Dhabi International Chess Festival uluslararası satranç festivali, Özbek büyükustanın parlak zaferiyle sona erdi.

Jahongir Vohidov'dan şampiyonluk sonucu

Bu prestijli turnuvada Özbekistan'ı başarıyla temsil eden uluslararası büyükusta Jahongir Vohidov 9 tur sonunda 7 puan toplayarak turnuva tablosunda tek başına lider olarak 1. sırayı elde etti ve büyük ödülün sahibi oldu. Bu başarılı katılım sonucunda büyükustamızın turnuvadaki reyting performansı 2508 olarak gerçekleşti.

32. Abu Dhabi International Chess Festival: Özbeklerin katılımı

Gösterge

Detaylar ve sonuçlar

Turnuva

32. Abu Dhabi International Chess Festival

Tarih ve yer

15-24 Ağustos 2026, Abu Dabi, BAE

Turnuva galibi (1. sıra)

Jahongir Vohidov (9 turda 7 puan)

Galibin turnuva reytingi

2508

Bir diğer temsilcimiz

Muhammadzohid Suyarov — 5 puan (32. sıra)

Turnuva statüsü

Büyük uluslararası açık satranç festivali

Muhammadzohid Suyarov'un katılımı

Turnuvada yer alan bir diğer yetenekli Özbek satranççı Muhammadzohid Suyarov da güçlü rakiplere karşı başarılı bir mücadele sergileyerek 9 turda 5 puan topladı ve uluslararası turnuvayı 32. sırada tamamladı.

Bu zafer, Özbek satranç okulunun dünya arenasındaki istikrarlı ve yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Özbek büyükustaların uluslararası turnuvalardaki bu seri zaferleri, yaklaşan Dünya Satranç Olimpiyatları'nda nasıl bir sonuç doğurur?

Tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu güzel haberi tüm satranç severlere duyurun!

Jahongir VohidovSatrançAbu DabiÖzbekistanTurnuva
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerHusanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerBugün, 13:31Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Bugün, 13:17«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladıBugün, 13:09100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!Bugün, 13:01City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiCity'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiBugün, 12:58«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu