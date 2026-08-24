Jahongir Vohidov Abu Dabi'deki uluslararası turnuvanın galibi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde 15-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen geleneksel ve prestijli 32. Abu Dhabi International Chess Festival uluslararası satranç festivali, Özbek büyükustanın parlak zaferiyle sona erdi.

Jahongir Vohidov'dan şampiyonluk sonucu

Bu prestijli turnuvada Özbekistan'ı başarıyla temsil eden uluslararası büyükusta Jahongir Vohidov 9 tur sonunda 7 puan toplayarak turnuva tablosunda tek başına lider olarak 1. sırayı elde etti ve büyük ödülün sahibi oldu. Bu başarılı katılım sonucunda büyükustamızın turnuvadaki reyting performansı 2508 olarak gerçekleşti.

32. Abu Dhabi International Chess Festival: Özbeklerin katılımı

Gösterge Detaylar ve sonuçlar Turnuva 32. Abu Dhabi International Chess Festival Tarih ve yer 15-24 Ağustos 2026, Abu Dabi, BAE Turnuva galibi (1. sıra) Jahongir Vohidov (9 turda 7 puan) Galibin turnuva reytingi 2508 Bir diğer temsilcimiz Muhammadzohid Suyarov — 5 puan (32. sıra) Turnuva statüsü Büyük uluslararası açık satranç festivali

Muhammadzohid Suyarov'un katılımı

Turnuvada yer alan bir diğer yetenekli Özbek satranççı Muhammadzohid Suyarov da güçlü rakiplere karşı başarılı bir mücadele sergileyerek 9 turda 5 puan topladı ve uluslararası turnuvayı 32. sırada tamamladı.

Bu zafer, Özbek satranç okulunun dünya arenasındaki istikrarlı ve yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Özbek büyükustaların uluslararası turnuvalardaki bu seri zaferleri, yaklaşan Dünya Satranç Olimpiyatları'nda nasıl bir sonuç doğurur?

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