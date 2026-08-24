«Tanrının eli»: Maradona'nın meşhur golünü attığı top 3,35 milyon dolara satıldı

·74·Spor
«Tanrının eli»: Maradona'nın meşhur golünü attığı top 3,35 milyon dolara satıldı

Futbol tarihindeki en ünlü ve tartışmalı anlardan birine tanıklık eden top, Heritage Auctions müzayedesinde alıcısını buldu. GOAL haberine göre, Arjantin milli takımının efsanevi yıldızı merhum Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere kalesine "Tanrının eli" olarak bilinen golü attığı top 3,35 milyon dolara satıldı.

Satış süreci ve beklenen gelir

1986 Dünya Kupası'nın tarihi çeyrek finalinde (Arjantin 2:1 İngiltere) kullanılan bu top, 22 Ağustos'ta açık artırmaya çıkarılmıştı. Müzayedede başlangıç fiyatı 2,5 milyon dolar olarak belirlenmiş ve organizatörler tarihi parça için en az 10 milyon dolara kadar bir gelir bekliyorlardı. Ancak nihai fiyat beklentilerin biraz altında kalarak 3,35 milyon dolarda durdu.

Maradona mirası ve tarihi eşyaların değeri

Göstergeler

Detaylar ve fiyatlar

Tarihi olay

1986 Dünya Kupası çeyrek finali: Arjantin — İngiltere (2:1)

Lot adı

Maradona'nın elle attığı ve "Yüzyılın Golü"nü kaydettiği resmi top

Müzayede evi

Heritage Auctions

Başlangıç fiyatı

2,5 milyon dolar

Beklenen fiyat

10 milyon dolara kadar

Nihai satış fiyatı

3,35 milyon dolar

Maradona'nın forması (2022'de)

9,3 milyon dolar (Rekor seviye)

Forma ve top arasındaki fiyat farkı

Belirtmek gerekir ki, aynı maçta Diego Maradona'nın giydiği milli takım forması 2022 yılında müzayedeye çıkarılmış ve rekor düzeyde 9,3 milyon dolara satılmıştı. O maçtaki top ise formadan yaklaşık üç kat daha ucuza değerlendi.

Bu top, futbol tarihindeki iki en ünlü olayı; Maradona'nın elle attığı sansasyonel golü ve tüm İngiliz savunmasını çalımlayarak kaydettiği "Yüzyılın Golü"nü içeren sembolik bir parça olma özelliği taşıyor.

Sizce futbol tarihindeki bu tür nadir ve sembolik eşyalar için milyonlarca dolar ödemek ne kadar mantıklı ve spor tarihinin en değerli parçası ne olmalı?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç tarihi haberi futbolseverlerle hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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