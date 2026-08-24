Premier Ligada şok: Manchester City, Chelsea'den 140 milyon Euro'ya Enzo Fernandez'i alıyor

·82·Spor
Premier Ligada şok: Manchester City, Chelsea'den 140 milyon Euro'ya Enzo Fernandez'i alıyor

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, İngiltere'nin önde gelen kulüpleri arasında rekor bir bedelle yeni bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Ünlü muhabir ve gazeteci Gianluca Di Marzio kendi sitesinde, son şampiyon Manchester City'ninLondra ekibi Chelsea'nin merkez orta sahası Enzo Fernandez'ikadrosuna katmaya çok yakın olduğunu bildirdi.

Manchester kulübü, bu büyük transferi hafta sonuna kadar resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

140 milyon Euro'luk talep ve Enzo'nun kararı

İlk görüşmelerin ardından finansal talepler daha da arttı:

  • Chelsea fiyatı yükseltti: Daha önce 'Maviler' 2022 Dünya Kupası şampiyonu için 120 milyon Euro talep ederken, artık Londra ekibinin beklentisi 140 milyon Euro'ya ulaştı;

  • Fernandez'in isteği: 25 yaşındaki Arjantinli yıldız da kulüp değiştirmekten yana ve Manchester ekibine katılarak yeni meydan okumaları kabul etmeye tamamen hazır;

  • Sözleşme durumu: Enzo, Ocak 2023'ten bu yana Chelsea formasını giyiyor ve mevcut sözleşmesi 2032 yazına kadar devam ediyor. Transfermarkt portalı oyuncunun piyasa değerini 100 milyon Euroolarak tahmin ediyor.

Nico Gonzalez Newcastle yolunda: Transfer zinciri

Manchester City,orta sahayı yeniden yapılandırma kapsamında çıkış transferleri üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyor:

  • Gonzalez'in ayrılığı: 'Vatandaşlar'ın orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'in yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor;

  • Newcastle ile anlaşma: Futbolcu, 'Saksağanlar' ile kişisel şartlarda anlaşmak ve imzayı atmak üzere.

Bu ayrılık, City'nin Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeden Enzo Fernandez transferini başarıyla finanse etmesine olanak tanıyacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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