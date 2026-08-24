McGregor, Holloway'in "yaşlı" alayına nasıl cevap verdi?

·129·Spor
McGregor, Holloway'in "yaşlı" alayına nasıl cevap verdi?

UFC oktagonundaki zorlu mücadelenin ardından Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki gerilim sosyal medyada daha da tırmandı. Maçın ilk saniyelerinde dizinden ciddi bir sakatlık yaşayarak kaybeden İrlandalı yıldız, başarılı bir ameliyat geçirip oktagona dönmeye hazırlanırken, Holloway'in sert açıklamaları ateşe körükle gitti.

Max Holloway, internette paylaştığı bir videoda Conor'ı yavaşlık ve yaşlılıkla suçlayarak onunla açıkça alay etmişti.

«Çok yavaş ve yaşlı görünüyordu»: Holloway'in saldırısı

Amerikalı dövüşçü, verdiği bir röportajda McGregor'ın maç öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatarak onu sert bir dille eleştirdi:

«Bir tür 'nesli dövmekten' bahsediyordu ama bu adam sadece saçmalıyor. Bana hareketsiz göründü. Çok yavaştı ve oldukça yaşlı görünüyordu. Eğer orada birini yok etmeyi planlayan biri varsa, bu kesinlikle o değildi», dedi Holloway.

Conor'ın alışılmadık cevabı: Yapay zeka analizi

Bu sözler İrlandalı dövüşçünün gururunu incitti ve cevap vermek için modern teknolojilere başvurdu. McGregor, yapay zekadan (AI) maç günü çekilen fotoğraflara dayanarak iki dövüşçünün dış görünüşünü karşılaştırmasını istedi:

  • AI sonucu: Yapay zeka, Holloway'in yüzünün oldukça yıpranmış olduğunu, göz çevresindeki derin kırışıklıklar ve sertleşmiş cilt nedeniyle yaşlı göründüğünü, Conor'ın ise gür sakalına rağmen oldukça yakışıklı ve bakımlı bir durumda olduğunu doğruladı;

  • McGregor'ın darbesi: «UFC tarihinde en çok darbe alıp hırpalanan adamın böyle konuşması imkansız. Ona ne oldu böyle?», şeklinde yorum yaptı Conor.

Bir yıl sonra üçleme: Üçüncü maç kaçınılmaz mı?

Dizinden ağır bir ameliyat geçiren McGregor, Amerikalı rakibiyle üçlemeyi tamamlamak için bir yıl sonra oktagona döneceğini resmen doğruladı.

Max Holloway de bu meydan okumaya hazır olduğunu belirterek, Conor ile üçüncü maça çıkmaya, ayrıca hafif veya yarı orta sıklet kategorilerinde UFC şampiyonluk kemerleri için dövüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

UFCConor McGregorMax HollowayMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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