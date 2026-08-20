Sergey Lushan «Mash’al»deki ağır kriz ve altı aydır ödenmeyen maaşları anlattı

·3·Spor
Sergey Lushan «Mash’al»deki ağır kriz ve altı aydır ödenmeyen maaşları anlattı

Özbekistan Süper Ligi'nin 18. haftasında evinde «Andijon»a 0-1 mağlup olan Mubarek temsilcisi «Mash’al», puan tablosunun son sırasına demir attı. Son başarısızlığın ardından takımın teknik direktörü Sergey Lushan, basın toplantısında kulüpteki ağır mali krizi, deneyimli futbolcuların motivasyon eksikliğini ve kadroyu zorunlu olarak yüzde 80 oranında gençleştirme planını açıkladı.

«Rakipleri tebrik etmekten yoruldum»: Teknik direktörden acı itiraf

Sergey Lushan, maç sonu değerlendirmelerinde deneyimli futbolcuların sahadaki isteksizliğini ve kulüp içindeki zorlu koşulları gizlemedi:

"Yorum yapmak zor. Oyunumuz istediğimiz gibi olmadı. Sahaya çıkıyorlar ama ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Rakibi tebrik etmekten ben de yoruldum. Deneyimli futbolcuların motivasyonu neredeyse tamamen kaybolmuş. Bunun yalnızca iki açıklaması olabilir: Ya topladığımız futbolcuların kapasitesi bu kadar ya da altı aydır maaş almadan sadece tesislerde yaşayıp antrenman yaptıkları için paranın nasıl göründüğünü bile unutmuşlar. Şu anda durumumuz böyle: Kimi istiyor ama yapamıyor; kimi yapabiliyor ama istemiyor." dedi Sergey Lushan.

«Mash’al»deki krizin ve teknik direktörün açıklamalarının ayrıntıları

Gösterge

Durum ve teknik direktörün değerlendirmesi

Son maç

«Mash’al» 0-1 «Andijon» (G‘uzor'da mağlubiyet)

Puan tablosundaki konumu

16. sıra (4 puanla ligin açık ara sonuncusu)

Temel iç sorun

6 aydır maaş ödenmemesi ve deneyimli futbolcuların motivasyon eksikliği

Kadro planı

Kadroyu yüzde 80 oranında gençleştirmek ve akademi oyuncularına güvenmek

Ana hedef

Süper Lig'de kalmaya çalışmak veya Pro Lig için yeni bir takım kurmak

Kadroyu yüzde 80 oranında yenilemek ve gençlere güvenmek

Kulüpteki ağır koşullar nedeniyle teknik heyet, yalnızca motivasyonu ve tutkusu olan genç futbolculara şans verme yolunu seçti:

"Kadroyu yaklaşık yüzde 80 oranında yenileme yolunda ilerliyoruz. Bugün sahaya çok genç, henüz çocuk sayılabilecek futbolcular sürdük. Kendilerini iyi gösterdiler. Bir sonraki maçta da henüz görmediğiniz bir ya da iki yeni genç futbolcuyu sahada göreceksiniz. Şansımız tamamen tükenene kadar Süper Lig'de kalmak için mücadele edeceğiz. Bunu başaramazsak gelecek sezon için yeni bir takım kuracağız." dedi «Mash’al»in teknik direktörü.

Sizce 6 aydır maaş alamayan ve yalnızca gençlere güvenen «Mash’al», Süper Lig'de kalma hedefini gerçekleştirebilir mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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