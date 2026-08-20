Sergey Lushan «Mash’al»deki ağır kriz ve altı aydır ödenmeyen maaşları anlattı

Özbekistan Süper Ligi'nin 18. haftasında evinde «Andijon»a 0-1 mağlup olan Mubarek temsilcisi «Mash’al», puan tablosunun son sırasına demir attı. Son başarısızlığın ardından takımın teknik direktörü Sergey Lushan, basın toplantısında kulüpteki ağır mali krizi, deneyimli futbolcuların motivasyon eksikliğini ve kadroyu zorunlu olarak yüzde 80 oranında gençleştirme planını açıkladı.

«Rakipleri tebrik etmekten yoruldum»: Teknik direktörden acı itiraf

Sergey Lushan, maç sonu değerlendirmelerinde deneyimli futbolcuların sahadaki isteksizliğini ve kulüp içindeki zorlu koşulları gizlemedi:

"Yorum yapmak zor. Oyunumuz istediğimiz gibi olmadı. Sahaya çıkıyorlar ama ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Rakibi tebrik etmekten ben de yoruldum. Deneyimli futbolcuların motivasyonu neredeyse tamamen kaybolmuş. Bunun yalnızca iki açıklaması olabilir: Ya topladığımız futbolcuların kapasitesi bu kadar ya da altı aydır maaş almadan sadece tesislerde yaşayıp antrenman yaptıkları için paranın nasıl göründüğünü bile unutmuşlar. Şu anda durumumuz böyle: Kimi istiyor ama yapamıyor; kimi yapabiliyor ama istemiyor." dedi Sergey Lushan.