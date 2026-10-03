Thomas Tuchel, Raheem Sterling'in kariyerindeki düşüş hakkında konuştu

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, eski öğrencisi Raheem Sterling'in zor bir dönemden geçtiğini ve profesyonel kariyerindeki keskin düşüşün gözünden kaçmadığını belirtti. Goal.com'un haberine göre, deneyimli teknik adam futbolcunun hem saha içindeki hem de saha dışındaki sorunlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ona destek verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun son dönemde ciddi yasal sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Raheem Sterling; tehlikeli araç kullanma, gülme gazı (azot oksit) bulundurma ve test için numune vermeyi reddetme gibi suçlamaları kabul etti. Mayıs ayında M25 ve M3 otoyollarında Lamborghini marka aracını demir bir kapıya çarpmıştı.

Olay yerine gelen polis memurları, hasarlı araçta altı adet gülme gazı tüpü buldu. Vücut kamerası görüntülerinde futbolcunun bunları arka koltuğa saklamaya çalıştığı görüldü. Kamuoyunun yoğun ilgisinin ardından Sterling, sosyal medya hesabından «Gelişim, mükemmellikten daha önemlidir» şeklinde gizemli bir mesaj paylaştı.

Kariyerdeki keskin değişimler ve zorluklar

Şu anda mahkeme kararını bekleyen futbolcunun ehliyetine el konuldu. Sterling'in avukatı, oyuncunun kişisel sorunlarını çözmek için gönüllü adımlar attığını vurguladı. Thomas Tuchel, 2022 yılında Chelsea'ye transfer edilmesi için bizzat çaba gösterdiği oyuncunun, Manchester City dönemindeki üst düzey formunu daha sonra yakalayamamasından duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Tuchel'e göre, Manchester City ve Pep Guardiola yönetimindeki parlak döneminden sonra Sterling, diğer takımlarda eski etkisini gösteremedi. Alman teknik adam futbolcunun kişisel özelliklerine de değindi: «O, çocukları için ilgili bir baba ve aile babasıydı. Zor bir dönemden geçtiğini görmek üzücü.»

Teknik adam, bazen insan hayatında garip bir düşüş döneminin başladığını ve her şey için sadece futbolcuyu suçlamanın doğru olmadığını ekledi. Sterling'in bu durumdan çıkabileceğine inandığını belirterek ona en iyi dileklerini iletti.

Muhteşem bir geçmiş ve bugünkü karamsar tablo

Raheem Sterling'in kariyerinin bu denli karamsar bir hal alması, geçmiş başarılarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Etihad Stadium'da geçirdiği yedi başarılı sezonda dört kez İngiltere şampiyonluğu kazanarak ülke futbolunun en parlak yıldızlarından biri haline gelmişti.

Ancak Manchester ekibinden ayrıldıktan sonra kariyer grafiği düşüşe geçti. Chelsea ve Arsenal'deki başarısız performanslarının ardından, Ocak 2026'da Stamford Bridge ekibiyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Daha sonra Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer olan futbolcu, burada çıktığı sekiz maçta hiçbir skor katkısı sağlayamadı ve sonuç olarak kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.