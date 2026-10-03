Marquinhos, Hindistan maçını altın bir fırsat olarak nitelendirdi

·6·Spor
Marquinhos, Hindistan maçını altın bir fırsat olarak nitelendirdi

Brezilya milli takımı, yaşadığı zorlu Dünya Kupası'nın ardından yeni bir toparlanma dönemine girdi. Deneyimli savunma oyuncusu Marquinhos'a göre, Hindistan takımına karşı oynanacak maç, «beş kez şampiyon» olan ekip için yeni bir aşamaya geçmek ve oyununu yeniden inşa etmek adına mükemmel bir temel oluşturuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. NDTV'nin haberine göre, Kalküta'daki taraftarların büyük coşkusu ve sıcak karşılaması takıma ekstra moral veriyor. 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki acı mağlubiyetin ardından başlayan geçiş sürecinde, bu tür hazırlık maçları takım için büyük önem taşıyor.

Yeni bir döngü ve taraftar desteği

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'ndan sonra üç resmi ve hazırlık maçı oynamayı başardı. Daha önce Avustralya ile oynanan iki maçlık seride takım 1-1 berabere kalmış, ikinci maçta ise 4-2 galip gelmişti.

Paris Saint-Germain kulübü savunma oyuncusu, basın toplantısında Hindistan'daki atmosferin takım için sıra dışı bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. «Burada, özellikle antrenmanlar ve maç sırasında gösterilen ilgi, yeni oyuncularımız için de büyük bir itici güç olacak» dedi.

Rakibe saygı ve maç öncesi analiz

Brezilya teknik heyeti ve futbolcuları, rakibin son maçlarını titizlikle inceledi. Hindistan milli takımı bu yıl altı maç oynamış olup, her hareketleri ciddi bir şekilde analiz edildi.

Marquinhos, Hindistan milli takımı kaptanı ve kalecisi Gurpreet Singh Sandhu'nun başarılarına özellikle değindi. Hindistanlı temsilcinin bu maçta 90. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor olması, Brezilyalı futbolcu üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Sunulan bilgilere göre, deneyimli stoper rakiplere herhangi bir tavsiye vermeye gerek olmadığını, her iki takımın da son derece profesyonel bir yaklaşıma sahip olduğunu ekledi. Ona göre, sahadaki baskıyı ve taraftarların sevgisini pozitif enerjiye dönüştürmek önemlidir.

«Bu baskıyı motivasyona, oyunumuz için bir itici güce dönüştürmeliyiz. Taraftarların sıcak yaklaşımı, Brezilya'yı yeniden zirvede tutmamıza hizmet edecektir» diyerek sözlerini tamamladı Marquinhos.

«Biz bu bosimni motivatsiyaga, oʻyinimiz uchun turtki sifatida ishlatishimiz kerak. Muxlislarning issiq munosabati Braziliyani yana choʻqqida ushlab turishimiz uchun xizmat qiladi», deya yakunladi soʻzini Markinos.

BrezilyaMarquinhosHindistanFutbolHazırlık Maçı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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