Evden çıktığınız an her şeyi kendi yöneten "akıllı" Apple cihazları

Cupertino devi Apple akıllı ev pazarındaki konsepti kökten değiştiren büyük projesini resmen tanıttı. Şirket, ev aletleri sektörünün liderleri olan LG Electronics ve Schneider Electric ile yakın iş birliği içinde geliştirilen yeni aksesuar ekosistemi — Home Collection serisini sundu.

Yeni seri; güvenlik kameraları, akıllı video kapı zili, elektronik kilit, sıcaklık sensörleri ve modern termostatları içeriyor. Tüm cihazlar Apple Intelligence yapay zeka sistemiyle donatılmış olup iPhone, Apple Watch, «Ev» (Home) uygulaması ve Siri aracılığıyla tek bir merkezden yönetiliyor.

Tam otomasyon: Evi kendi kendine yöneten ortam

Home Collection'ın temel amacı, insan müdahalesini en aza indirmek ve konfor sağlamaktır:

Tek ekosistem ve Thread teknolojisi: Tüm cihazlar tek bir premium minimalist tasarımda yaratılmış olup, kararlı ve hızlı bağlantı sağlayan modern Thread protokolü temelinde birbirine bağlanır;

Akıllı senaryolar: Ailenin son üyesi evden çıktığı anda sistem otomatik olarak kapı kilitlerini kilitler, güvenlik kameralarını aktif hale getirir ve enerji tasarrufu için sıcaklığı ayarlar;

Dönüşe hazırlık: Ev sahibi eve yaklaştığında oda sıcaklığı konforlu seviyeye getirilir, kapıya ulaştığında ise kilit otomatik olarak açılır.

LG'den 2,5K video gözetimi: Yapay zeka ve gizlilik

Video gözetim cihazlarının geliştirilmesinden doğrudan LG mühendisleri sorumluydu:

Akıllı tanıma sistemi: 2,5K kalitesinde çekim yapan dört kamera; insanları, evcil hayvanları, yaklaşan araçları ve kapıya bırakılan paketleri net bir şekilde ayırt edebilir;

Apple Intelligence yetenekleri: Yapay zeka, kaydedilen videoları metin açıklamalarına dönüştürür; kullanıcı basit metin sorguları (örneğin, «kurye ne zaman geldi?») aracılığıyla gerekli video parçasını bir saniyede bulabilir;

Ücretsiz bulut depolama ve dahili sistem: Kayıtlar iCloud+ servisinde 10 gün boyunca saklanır, ek abonelik gerekmez. Wi-Fi ağı kesilse bile cihazlar dahili hafızaya kaydetmeye devam eder;

Serideki modeller: LG Video Doorbell: Misafirleri ve paketleri kontrol eden çift kameralı video kapı zili; Floodlight Cam ve Outdoor Cam: Hareket algılandığında yanan iki projektörlü ve renkli gece görüşüne sahip dış mekan kameraları; Indoor Cam (iç mekan kamerası): Gizlilik odaklıdır; eve biri girdiğinde lens otomatik olarak aşağı iner ve kaydı durdurur.



Smart Deadbolt Lock: Anahtarların devri kapandı

Yeni nesil elektronik kilit, ev güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor:

Ultra Wideband (UWB) kolaylığı: Kullanıcının elinde dijital anahtara sahip iPhone veya Apple Watch varsa, kapıya yaklaşması yeterlidir — kilit otomatik olarak açılır;

Alternatif giriş yöntemleri: Ayrıca cihazlara dokundurarak açma, PIN kodu girme veya gizli bir delik aracılığıyla mekanik anahtar kullanma imkanı korunmuştur;

Zil ve kilit entegrasyonu: Misafir zili çaldığında uyarı HomeView ekranına, iPhone veya HomePod hoparlörlerine gelir. Kullanıcı misafirle doğrudan konuşabilir ve iPad veya telefonu üzerinden kapıyı uzaktan açabilir. Yabancılar kapıyı zorlamaya çalışırsa, sistem derhal sahibine sinyal gönderir.

Schneider Electric termostatları ve yüksek gizlilik

İç mekan iklim kontrolü ve güvenlik için ek çözümler:

Adaptive Temperature: İnsanların evde olduğunu, uyuduğunu veya odanın boş olduğunu algılayan sistem, soğutma ve ısıtmayı bağımsız olarak yönetir. Ek kompakt sensörler her odadaki nem ve sıcaklığı ayrı ayrı gösterir;

Uçtan uca şifreleme (End-to-End): Tüm video kayıtları ve ev verileri mutlak şekilde şifrelenir. Gizlilik anahtarı sadece ev sahibinde bulunur — Apple, LG veya Schneider Electric şirketleri bile verilere erişemez. Wi-Fi ağ adı değiştirildiğinde tüm aksesuarlar yeni bağlantıya otomatik olarak uyum sağlar.

Fiyatlar ve satış ne zaman başlıyor?

Şirket, yeni ekosistemin fiyat politikasını da açıkladı: